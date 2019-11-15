Fibromiyalji atakları nasıl geçer? Fibromiyalji belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Fibromiyalji oldukça ciddi bir sağlık sorunudur. Belirtileri birçok hastalıkla ortaktır ancak tanıyı doğrulayacak herhangi bir gerçek test yoktur. Sonuç olarak, fibromiyalji sıklıkla yanlış teşhis edilir. Peki, fibromiyalji atakları nasıl olur ve ne kadar sürer? Haberimizde, fibromiyalji tedavisi, fibromiyalji belirtileri ve egzersizleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Geçmişte, bazı bilim adamları ve doktor fibromiyaljinin gerçek olup olmadığını bile sorgulamışlardır. Fibromiyalji hala tedavisi zor bir rahatsızlıktır. Ancak ilaçlar, terapi ve yaşam tarzı değişiklikleri belirtilerinizi yönetmenize ve yaşam kalitenizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.

FİBROMİYALJİ SEMPTOMLARI

Fibromiyalji, şimdilerde "ağrı bölgeleri" olarak adlandırılan şeye neden olur. Bu bölgelerin bazıları daha önce "tetik noktaları" veya "hassas noktalar" olarak adlandırılan hassasiyet alanları olarak adlandırılanlarla örtüşür. Bununla birlikte, daha önce belirtilen hassasiyet bölgelerinin bazıları liste dışına çıkarılmıştır.

Bu bölgelerdeki ağrı tutarlı bir donuk ağrı hissi verir. 2016 yılı revizyonunda fibromiyalji tanı kriterlerine göre belirtilen 5 ağrı bölgesinden 4'ünde kas iskelet sistemi ağrısı yaşadıysanız, sağlık uzmanınız fibromiyalji teşhisini düşünecektir.

Bu tanı protokolü "multisite ağrı" olarak adlandırılır. "Kronik yaygın ağrı" için 1990 fibromiyalji tanı kriterleri tanımının aksine.

Bu tanı süreci, daha önce fibromiyalji tanısı için odak kriterleri olan ağrı süresi üzerine vurgu yapılmasına karşın kas-iskelet sistemi ağrısı ve ağrı şiddetine odaklanmaktadır.

Fibromiyaljinin diğer semptomları şunları içerir:

yorgunluk

uyku problemi

dinlenmiş hissetmeden uzun süre uyumak (iyileşmeyen uyku)

baş ağrıları

depresyon

kaygı

odaklanma veya dikkat etme sorunu

alt karnında ağrı veya donuk bir ağrı

kuru gözler

interstisyel sistit gibi mesane problemleri

Fibromiyaljili kişilerde, beyin ve sinirler normal ağrı sinyallerini yanlış yorumlayabilir veya aşırı tepki verebilir. Bu, beyindeki kimyasal bir dengesizlik veya dorsal kök ganglionundaki anormallik nedeniyle olabilir.

Fibromiyalji, duygularınızı ve enerji seviyenizi de etkileyebilir.

KADINLARDA FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ

Fibromiyalji semptomları genellikle kadınlarda erkeklerden daha şiddetlidir. Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı ve sabah yorgunluğuna sahiptir. Ağrılı regl de yaygındır.

Bununla birlikte, 2016 tanı ölçütlerine yönelik revizyonlar uygulandığında fibromiyalji teşhisi konan erkeklere, kadınların yaşadıkları ağrı düzeyleri arasındaki ayrım derecesini azaltabilen fibromiyalji teşhisi konmaktadır.

Menopoza geçiş, fibromiyaljiyi daha da kötüleştirebilir.

ERKEKLERDE FİBROMİYALJİ

Erkekler ayrıca fibromiyalji yaşarlar. Yine de teşhis edilmeden kalabilirler çünkü bu bir kadın hastalığı olarak görülür. Bununla birlikte, mevcut istatistikler, 2016 tanı protokolü daha kolay uygulandığında, daha fazla erkeğin teşhis edildiğini göstermektedir.

Erkeklerde ayrıca şiddetli ağrı ve fibromiyaljiden kaynaklanan duygusal semptomlar vardır. Amerikan Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan 2018 ankete göre bu durum yaşam kalitesini, kariyerini ve ilişkilerini etkiliyor.

Stigmanın ve tanı konmasındaki zorluğun bir kısmı toplumun acı çeken erkeklerin "emmesi" beklentisinden kaynaklanıyor.

Bir doktora görünmek için girişimde bulunan erkekler utanç duyabilir ve şikayetlerinin ciddiye alınmadığı ihtimalini yaşayabilir.

Fibromiyalji nedenleri

Doktorlar ve araştırmacılar fibromiyaljiye neyin yol açtığını bilmiyorlar.

Bu potansiyel faktörlere ve insanların neden fibromiyalji geliştirdiğini etkileyebilecek birkaç faktöre daha yakından bakalım.

Enfeksiyonlar

Geçmişteki bir hastalık fibromiyaljiyi tetikleyebilir veya semptomlarını kötüleştirebilir. Grip, zatürree, Salmonella ve Shigella bakterilerinin neden olduğu GI enfeksiyonları ve Epstein-Barr virüsü, fibromiyalji ile olası bağlantılara sahiptir.

Genler

Fibromiyalji sıklıkla ailelerde görülür. Bu durumda bir aile üyeniz varsa, fibromiyalji riskiniz daha yüksektir.

Araştırmacılar bazı gen mutasyonlarının rol oynayabileceğini düşünüyor. Sinir hücreleri arasındaki kimyasal ağrı sinyallerinin iletimini etkileyen birkaç olası gen tanımlamışlardır.

Travma

Ciddi bir fiziksel ya da duygusal travma geçiren kişilerde fibromiyalji gelişebilir. Durum, Travma Sonrası Stres Bozukluğuna (TSSB) Bağlı Kaynak olarak bağlanmıştır.

Stres

Travma gibi stres de vücudunuzda uzun süre kalıcı etki bırakabilir. Stres, fibromiyaljiye katkıda bulunabilecek hormonal değişikliklerle ilişkilendirilmiştir.



FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Fibromiyalji çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Bu hastalığın her bir türünün tedavisi bulunmamaktadır. Tıbbi tedavilerin yanı sıra bu hastalığın genellikle

alternatif tıp yöntemleriyle tedavi edilmektedir. Bu hastalık alternatif tıp yöntemleriyle de tam anlamıyla tedavi edilmez ancak uygulanan yöntemler,

hastalığın ortaya çıkarmış olduğu olumsuz belirtileri azaltabilir. Fibromiyalji Tedavisi çeşitli türlere ayrıldığından tıpta da birçok tedavi yöntemi

belirlenmiştir.

Fibromiyalji tedavi yöntemleri şu şekildedir;

Kasık masajları

Proloterapi,

Gerçe gevşeme eğitimleri

Nöralterapi,

Ozon tedavileri

Prp (Trombositten Zengin Plazma),

Masaj programları