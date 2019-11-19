Balon balığı insana saldırır mı? Balon balığı zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Balon balığı tehlikeli mi?

Balon balığı, kayıtlara göre Süveyş Kanalı üzerinden ülkemiz kıyılarına geliyor. Tehlikeli bir canlı türü olarak tanımlanan balon balığının zehirli etkilerine maruz kalındığı takdirden nefes darlığından kalp yetmezliğine uzanan bir dizi problem ile karşı karşıya kalınabilir. Balon balığının diğer kirpi balıkları ile benzer şekilde bu denli zehirli etkilere sahip olması ve konunun ülke çapında gündem olması, "Balon balığı hangi bölgelerde bulunur?" sorusunun yoğun olarak araştırılmasına sebep oluyor.

BALON BALIĞI HANGİ BÖLGELERDE BULUNUR?

Balon balığına ağırlıklı olarak Hint ve Pasifik okyanuslarının tropik sularında rastlanır. Süveyş Kanalı'ndan ulaştığı, Doğu Akdeniz'e yeni bir Lessepsiyen göçmen ve batı Akdeniz'e doğru yayılır. Bu kıyılarında yakalandığı İsrail, güneyindeki Türkiye'de de, Kıbrıs, anakara güney kıyılarında Yunanistan, Girit ve Rodos. 2013 yılında Orta Akdeniz'de Lampedusa Adası'ndaki sularda ve 2015'te Malta'da ve ayrıca kentin yakınlarındaki sularda rapor edilmiştir. Bir örnek, 2014 yazında Gruissan'da ( Aude, Fransa) yakalandı.

BALON BALIĞI HANGİ SULARDA YAŞAR?

Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar. Nisan – Mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acısu bölgelerine sokulup Temmuz – Eylül arasında üreme yapar. Yavrular önce planktonlarla daha sonra omurgasızlarla beslenir. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır. Eti zehirlidir. İşgalci bir balıktır. Bazı türleri yerli balıkların neslini tehdit eder. Oltaları kopardığı için balıkçıların en kötü kabusudur.

BALON BALIĞI İNSANA SALDIRIR MI?

Balon balığı tehlikesinden korunmak isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını araştırıyor. Diğer kirpi balığı balıklarına benzer şekilde gümüş yanaklı toadfish, yumurtalıklarında tetrodotoksin içerdiği ve cildini, kaslarını ve karaciğerini daha az ölçüde cılız avcılardan koruyan, az miktarda zehirli olduğu için çok zehirlidir. Toksini içeren bakterileri yerken toksik hale gelir. Bu ölümcül madde, kurbanlarının nefes almasını engellemesine veya kalp yetmezliğine yol açmasına neden olabilecek istemsiz kasların felç olmasına neden olur.

BALON BALIĞI ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Balon balığı, varlık gösterdiği bölgedeki deniz canlısı popülasyonunun azalmasına neden olur. Yerli balıkların yumurta ve larvalarına zarar verir. Toksin içeriği sebebiyle zehirlenmeye yol açar. Balon balığının içerdiği toksin, insan vücudunda aşağıdaki belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar:

Kol ve bacaklarda uyuşukluk

Baş dönmesi ve akabinde terleme

Kusma

Morarma

Konuşma güçlüğü

Felç