D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Yağda çözünen, karaciğerde depolanan D vitamini eksikliği vücuttaki bütün sistemleri etkilemekte ve birçok hastalığı tetiklemektedir. Özellikle güneşten direkt olarak vücudumuza alabilse de günümüzde her yaştan insanda D vitamini eksikliğine rastlanmaktadır. Bunun nedeni olarak ise kapalı alanlarda bulunmak veya yanlış beslenmek gösterilebilir. Peki, D vitamini eksikliği nasıl giderilir? D vitamini eksikliğinde ne yemeli? Tüm bu sorularınızın cevabı haberimizde…

D VİTAMİNİ NEDİR?

Bu vitamin özellikle de D vitamini eksikliği ile karşı karşıya kalan kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Günümüz koşullarında kişilerin çalışma ortamlarının kapalı alan olması, açık havada yeteri kadar bulunamama hali insanlarda D vitamini eksikliği hastalığını ortaya çıkartmaktadır. D vitamini, Tıp dilinde kalsiferol denilen, yağda çözünen, karaciğerde ve yağ dokuda depolanan vitamin çeşitlerinden biridir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kendisinde D vitamini eksikliği probleminden şüphelenen binlerce kişi internet üzerinden D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır sorusunun yanıtını arıyor. Her yaş grubundan olan insanların karşı karşıya kaldığı D vitamini eksikliği kişilerde farklı farklı birçok belirti ile kendini göstermektedir. Yediden yetmişe her yaştan insanda oluşabilecek olan bu hastalığın en büyük nedeni ise günlük hayatınızda yeteri miktarda güneş ışığı almamanız ve düzensiz beslenmenizden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda ise kişi kendinde bu belirtileri hissetmesinin ardından acilen uzman bir doktor yardımı ile gereken önlemleri almalı ve kendini tedavi etmelidir.

D vitamini eksikliği yaşayan kişiler vücutlarının belirli bölgelerinde anlamsız ve nedensiz ağrılarla karşılaşır. Gün içerisinde yoğun bir iş yapmadığı halde kendisini yorgun hisseder hatta denge problemleri yaşayarak yürümekte ciddi zorluklar yaşar. Her yaştan insanda görülebilen bu problem en çok da kemik ağrılarına neden olmaktadır ayrıca bu tip durumlar kişilerde kuvvet kaybına yol açar.

D vitamini eksikliği yaşayan hastaların en büyük problemi ise ciddi oranda saç dökülmesidir. Bu hastalığın ileri evrelerinde depresyon ve değişken ruh hali de kendini gösterir ayrıca bu durumlar dolayısıyla kişilerde uykusuzluk gibi sorunlar ortaya çıkar.

D vitamini eksikliği yaşayan insanlar Eklemlerde ve parmaklarda ağrı, Gözaltı morlukları, Aşırı terleme, Kilo vermekte güçlük çekme, Sürekli üşüme gibi belirtiler de görülmektedir.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Bu hastalık birden fazla hastalığı tetiklemektedir. Vücudumuz için önemli bir yeri olan d vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar; kanser, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp rahatsızlıkları gibi çok sayıda hastalığın oluşumunu tetikleyebildiğinden çok önemsenmese de gerçekten tedavi altına alınması gereken bir rahatsızlıktır. Ayrıca D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde kemik hastalıkları da görülmektedir. Ayrıca D vitamini eksikliği belirtileri de kemik ağrıları ile kendini gösterebilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR NELERDİR?

Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, kemik erimesi, raşitizm, romatizmal hastalıklar ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Bu hastalıklar dışında meme, kemik, tiroid, deri ve kalın bağırsak kanser riski artmaktadır. Görüldüğü gibi, vitamin D eksikliğinin ciddi sonuçları vardır.Bu yüzden, vitamin D seviyesinin ölçülmesi, eksikliği varsa takviye olarak alınması, bir çok hastalık ve kansere karşı koruyucu olacaktır.

D vitamini eksikliği kilo kaybına yol açar mı?

D vitamini belirtilerinden biri de kişilerde görülen kilo kaybıdır. Vücudumuz için önemli bir yere sahip olan D vitamini vücudun direncini azaltarak ciddi oranda kilo kayıplarına da neden olmaktadır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Pek çok nedenle kişilerde D vitamini eksikliği oluşabilmektedir. Ancak en büyük nedenleri arasında yeterli güneş ışığı almamak gösterilmektedir. Yeteri kadar güneş ışığı alan bireylerde deri sayesinde vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm D vitamini ihtiyacı karşılanmaktadır.

D vitamini takviyelerini kullanmak da bir eksiklik nedeni olarak gösterilir çünkü sadece diyetle alınan yiyecekler vücudun ihtiyacı olan miktarı karşılamak zordur.

Koyu renkli tene sahip olan kişilerde de açık tenli kişilere oranla daha az D vitamini bulunmaktadır.

Gün içerisinde zamanının büyük kısmını kapalı alanlarda geçiren kişiler. Örneğin; hastane personeli, gece çalışanlar ya da çeşitli nedenlerle evden çıkamayanlar

Sürekli cildini kapalı tutan insanlar. Örneğin; sürekli güneş kremi kullanıyorsanız veya cildiniz tamamen giysilerle örtülüyse eksiklik geliştirmeye yatkın olabilirsiniz.

Amerika veya Kanada'nın kuzeyinde yaşayan insanlar. Bunun nedeni, ekvatordan uzaklaştıkça güneş ışığının daha kısa sürelerle yeryüzüne ulaşmasıdır.

Yaş ilerledikçe cilt incelir, dolayısıyla D vitamini üretimi azalır. Dolayısıyla ileri yaştaki insanlar da risk gubundadır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE NE İYİ GELİR?

İnsan vücudunun ihtiyacı olan oranda güneş ışığı almak en iyi D vitamini eksikliği tedavisi olarak gösterilmektedir. Ayrıca kişiler bu tip durumlarda takviye olarak d vitamini eksikliği tedavisinde kullanılan ilaçlardan da faydalanmaktadır ancak bunlar tamamen doktor kontrolünde alınması tavsiye edilmektedir.

Aynı zamanda doğru ve düzenli beslenmek de D vitamini eksikliği hastalığına sahip kişilerin dikkat etmesi gereken bir durumdur.