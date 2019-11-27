Dalak büyümesinin nedenler! Dalak büyümesi nasıl tedavi edilir?

Beyaz kan hücreleri üreten ve hastalıklara karşı savunma görevini üstlenen bu organda ortaya çıkan dalak büyümesi belirtileri bu hastalıkla ilgili kendisinde şüphe duyan kişiler tarafından araştırma konusu haline geldi. Sol üst karın bölgesinde sol omuza yayılabilen ağrı hissi, yorgunluk gibi problemler kişide bu hastalığın olduğunun habercisi olabilmektedir. Peki, Dalak büyümesi neden olur? Dalak büyümesi belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

DALAK BÜYÜMESİ NEDEN OLUR?

Karaciğer ve dalak büyümesi, enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkabilir. Bir kaynağa göre dalak büyümesi nedenleri, Mononükleoz gibi viral enfeksiyonlar, Frengi veya kalbin iç zarının enfeksiyonu gibi bakteriyel enfeksiyonlar (endokardit), Sıtma gibi parazit enfeksiyonları, Siroz ve karaciğeri etkileyen diğer hastalıklar, Çeşitli hemolitik anemi tipleri (kırmızı kan hücrelerinin erken tahrip olması ile karakterize bir durum), Lösemi ve miyeloproliferatif neoplazmalar gibi kan kanserleri ve Hodgkin hastalığı gibi lenfomalar, Gaucher hastalığı ve Niemann-Pick hastalığı gibi metabolik bozukluklar, Dalak veya karaciğerdeki damarlar üzerindeki basınç veya bu damarlara kan pıhtısı gitmesi gibi durumlar dalak büyümesinin nedenleri arasında gösterilmiştir.

Herhangi bir yaş aralığı bulunmayan bu rahatsızlık her yaşta insanda görülebilmektedir. Özellikle de vücudunda enfeksiyon olan, bazı kalıtsal metobolik hastalığa sahip kişilerde ve sıtmanın yaygın olduğu bölgelerde bulunmuş vatandaşlarda rastlanabilmektedir.

Dalak Büyümesi, kan dolaşımında bulunan kırmızı kan hücrelerinin ve beyaz hücrelerin azalmasına neden olarak enfeksiyonun vücudunuzu ele geçirmesine neden olmaktadır.

DALAK BÜYÜMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kendisinde dalak büyümesi şüphesi olan kişiler internet üzerinden "dalak büyümesi ağrı yapar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hastalığın birçok belirtisi bulunmakla beraber dalak büyümesinin ağrıya neden olduğunu belirtmek gerekir. Diğer belirtileri ise şöyle;

Mide üzerine baskı yapmasından dolayı yemek yemeden ya da az yemek yedikten sonra şişkinlik hissetmek ya da kolay doymak

Yorgunluk

Anemi (kansızlık)

Sol üst karın bölgesinde sol omuza yayılabilen ağrı hissi

Sık görülen enfeksiyonlar

Kolay kanama

Dalak büyümesi hangi bölüme girer?

Dalak büyümesinin belirtilerini kendisinde hisseden kişilerin en kısa zamanda bir İç hastalıkları yani Dahiliye uzmanına kendisini göstermesi ve muayeneden geçmesi gerekmektedir.

Dalak büyümesi nasıl anlaşılır?

Dalak büyümesi uzman bir doktor tarafından istenen bazı testler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kendisinde böyle bir şüphe bulunan kişilerin acil olarak kendisini muayene ettirmesinde fayda olacaktır. Dalak büyümesi genellikle fizik muayene sırasında tespit edilir. Doktorunuz genellikle sol üst karnınızı hafifçe inceleyerek bunu hissedebilir. Ayrıca dalak büyümesi kan tahlili ile de teşhis edilebilen bir rahatsızlıktır. Tamamen emin olunamasa da belirtilerini gösterebilir.

DALAK BÜYÜMESİ TEDAVİSİ

Dalak büyümesi teşhis edilmiş fakat herhangi bir semptom ya da neden bulunamıyorsa bunun nedeni araştırılmak üzere doktor tarafından gözleme alınarak öncelikli olarak her hastalıkta olduğu gibi nedeni araştırılır. Herhangi bir semptom geliştirirseniz hemen, fakat geliştirmezseniz tekrar değerlendirilmek için 6 ila 12 ay içerisinde uzman bir doktora tekrar muayene olmanız gerekir.

Dalak çıkarma ameliyatı: Dalak büyümesi ciddi problemlere neden olursa veya nedeni tanımlanamıyor ya da ne yapılırsa yapılsın doktorunuzun tedavisine yanıt vermiyorsa, dalağın cerrahi olarak çıkarılması (splenektomi) bir seçenek olabilir. Kronik veya kritik durumlarda, cerrahi müdahale iyileşme için en iyi umudu sunabilir.

Dalak çıkarma ameliyatı ise gerçek anlamda önemli bir karardır. Dalaksız aktif bir hayat yaşayabilirsiniz, ancak dalağın çıkarılmasından sonra ciddi hastalıklara daha doğrusu enfeksiyonlara yakalanma olasılığınız normal bir insana oranla çok daha yüksektir. Bu nedenle bazı önlemler alınması gerekir. Doktorlar bazı durumlarda ise radyasyon ile dalağınızı daraltabilir, böylece cerrahi müdahaleye gerek kalmayabilir.

Dalak büyümesine ne iyi gelir?

Dalak büyümesi nasıl geçer sorusu bu rahatsızlığa sahip kişiler tarafından araştırılmaktadır. Bitkisel tedaviler her doktor tarafından önerilmese de kendi doktorunuza danışarak uygulama yapabilirsiniz.

Ancak ne tür hastalığınız olursa olsun dikkat edilmesi gereken nokta bu tip bitkisel yöntemleri kesinlikle doktor gözetiminde ve izniyle gerçekleştirmeniz gerektiğidir. Ayrıca bu yöntemler sadece geçici olarak bu hastalığa sahip kişilerde uygulanabilmektedir. Dalak büyümesi için uygulanan bitkisel yöntemlerden bir tanesi ise şöyle;

Kaynatılmış suyu bir bardakta yarım çay kaşığı zencefille karıştırın 10 dakika bekletin ve gün içerisinde 3 bardak tok karnına tüketin. Lahananın yaprağının suyu sıkılarak 3 bardak üzüm hoşafı ile karıştırılır ve tok karnına içilmesi sağlanır. Kaynatılmış bir su bardağına 10 gr kuşkonmaz sapı ya da kökü ilave edilerek 10 dakika kaynatılır ve tok karnına 3 bardak içilir. Kaynatılmış bir su bardağına 4 gr kurutulmuş gül eklenerek 10 dakika demlendirilir ve tok karnına 3 bardak soğuk olarak tüketilir.