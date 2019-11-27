Klamidya nedir, belirtileri nelerdir? Klamidya bulaşıcı mıdır?

Cinsel yolla bulaşan ve tedavi edilmesi gerekli önemli hastalıklardan biri olan klamidya, bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilir. Özellikle kadınlarda kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Genç nüfus arasında yaygın olarak görülür. Klamidya belirtileri erkeklerde ve kadınlarda farklı şekilde gözlenir. Peki; klamidya nedir? Klamidya enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?

KLAMİDYA NEDİR?

Bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı olarak kabul edilen klamidya oldukça ciddi bir rahatsızlık olup ihmale gelmemesi gerekir. Düzenli olarak doktor kontrolünün yapılması gerekirken erkek ve kadınlarda farklı tepkiler ortaya koymaktadır. Bazen kişiler bu hastalığın belirtilerini gözle görüp hissedebilirken bazen ise hiçbir şikayet hissetmez ve bu enfeksiyonu istemeden partnerine de bulaştırabilir.

KLAMİDYA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kadın ve erkeklerde farklı şekilde gözlenebilen ve belirtiler veren klamidyanın kadınlardaki belirtileri;

1.Yoğun miktarda ve kötü kokulu olabilen vajinal akıntı

2.Ağrılı adet kanamaları

3.Adet zamanları arasında görülen kanamalar

4.Vajina etrafındaki bölgede kaşıntı ya da yanma

5.Cinsel ilişki sırasında ağrı

6.İdrar yaparken ağrı şeklinde görülebilir

Klamidyanın erkeklerdeki belirtileri;

1.Ağrılı idrara çıkma

2.Penis ucunun çevresinde yanma ve kaşıntı

3.Penis ucunun çevresinde yanma ve kaşıntı

4.Testis çevresinde ağrı ve şişlik

KLAMİDYA NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Klamidya teşhisinin yapılması için kadınlarda rahim ağzından, erkeklerde ise penis ucundan bir örnek alınır ve laboratuvara gönderilir. Gerekli ise doktor idrar testi de isteyebilir.

KLAMİDYA TESTİ NEDİR?

Klamidyaya sebep olan bakterinin araştırılmasına klamidya testi denir. En sık olarak sitolojik inceleme ve bakteriyel kültür ile yapılır. Bunların dışında doktorun gerekli gördüğü diğer testler de mevcuttur.

KLAMİDYA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? BULAŞICI MIDIR?

Bakteriyel bir enfeksiyon olduğundan tedavisi antibiyotik ile yapılmaktadır. Antibiyotikler genelde 7 günlüktür. Hastalığın etkileri geçse de antibiyotiklere devam edilmesi önem taşır. Tekrarlayan enfeksiyonlar gözlemlendiğinden bir süre sonra doktor kontrolünde tekrar bir muayene olunması gerekmektedir. Partnerler arası bulaşıcı etkisi olduğunda sadece kişinin değil partnerin de benzer testleriden geçmesi gerekmektedir.

KİMLER KLAMİDYA RİSKİ ALTINDADIR?

.Korunmasız cinsel ilişkiye girenler

2.Eşcinsel erkekler

3.Çoklu partnerli yaşam sürenler

4.25 yaş altı cinsel açıdan aktif yaşam süren kadınlar

5.Partnerleri cinsel yolla bulaşan hastalık taşıyanlar