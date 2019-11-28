Yetişkinlerde çocuklarda kabakulak nasıl olur? Belirtileri nelerdir? Kabakulak olunca ne yapılmalı?

Kabakulak belirtileri nelerdir? Kabakulak olunca ne yapılmalı?Küçük yaşlarda kabakulak hastalığına yakalanmayan kişi sayısı çok azdır. Bu nedenle özellikle ebeveynler tarafından 'Kabakulak nedir, nasıl olur?' ve Kabakulak kaç günde geçer, kaç yaşında olur?' sorularının yanıtı ile kabakulak belirtileri sıkça araştırılıyor. Kabakulak bir kişiden diğerine tükürük, burun salgıları ve yakın kişisel temas yoluyla geçen bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.

Kabakulak bir kişiden diğerine tükürük, burun salgıları ve yakın kişisel temas yoluyla geçen bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu durum öncelikle parotis bezleri olarak da adlandırılan tükürük bezlerini etkiler. Bu bezler tükürük üretiminden sorumludur. Yüzünüzün her iki tarafında, kulaklarınızın arkasında ve altında bulunan üç set tükürük bezi vardır. Kabakulak belirtisinin belirtisi tükürük bezlerinin şişmesidir.

KABAKULAK HASTALIĞINDAN KORUNMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kabakulak genellikle 1-2 hafta içerisinde iyileşebilen bir hastalıktır ancak, ciddi klinik tablolara ve komplikasyonlara da neden olabilir.

En yaygın görülen ciddi tablo testis iltihabıdır (ergenlik sonrası kabakulak geçiren her 5 erkekten birinde testis iltihabı gelişebilmektedir. Testis iltihabı olanlarda kısırlık gelişebilir.

Nadir görülen diğer ciddi durumlar ise; beyin iltihabı, menenjit, pankreas iltihabı, yumurtalık iltihabı, geçici ve kalıcı işitme azlığı ve çok nadiren işitme kaybıdır.

Gebeliğin ilk 3 ayında hastalık geçirilirse düşük riski artabilmektedir.

Nadiren ölümle de sonuçlanabilen bir hastalıktır (10 binde 1)

Kabakulak Hastalığından Korunma Yolları Nelerdir?

Hastalıktan korunmanın tek yolu aşılamadır.

KABAKULAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabakulak belirtileri genellikle virüse maruz kaldıktan sonra iki hafta içinde ortaya çıkar. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, ilk ortaya çıkan grip benzeri semptomlar olabilir:

yorgunluk

vücut ağrıları

baş ağrısı

iştah kaybı

düşük ateş

103 ° F (39 ° C) yüksek ateş ve tükürük bezlerinin şişmesi önümüzdeki birkaç gün içinde devam eder. Bezler aynı anda şişmeyebilir. Daha yaygın olarak, periyodik olarak şişer ve ağrılı hale gelirler. Kabakulak virüsünü, virüse temas ettiğiniz andan itibaren parotis bezleriniz şişerken, başka bir kişiye geçirmeniz muhtemeldir.

Kabakulak hastalığına yakalanan insanların çoğunda virüs belirtileri vardır. Bununla birlikte, bazı insanların semptomları yoktur veya çok azdır.

KABAKULAK TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Kabakulak bir virüs olduğu için antibiyotiklere veya diğer ilaçlara cevap vermez. Ancak, hastayken kendinizi daha rahat hale getirmek için semptomları tedavi edebilirsiniz. Bunlar şunları içerir:

Kendinizi zayıf veya yorgun hissettiğinizde dinlenin.

Ateşinizi düşürmek için asetaminofen ve ibuprofen gibi reçetesiz ağrı kesiciler kullanın.

Buz paketlerini uygulayarak şişmiş bezleri yatıştırır.

Ateş nedeniyle su kaybını önlemek için bol miktarda sıvı alın.

Yumuşak bir çorba, yoğurt ve çiğnenmesi zor olmayan diğer yiyecekleri yiyin (bezleriniz şişerken çiğnemek acı verici olabilir).

Tükürük bezlerinde daha fazla ağrıya neden olabilecek asitli yiyecek ve içeceklerden kaçının.

Kabakulak hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi (istirahat, sıvı tedavisi ve komplikasyonlara yönelik müdahaleler) oluşturmaktadır.

Hastaların belirtilerin başlamasından itibaren bir hafta boyunca evden çıkmaması ve sağlam kişilerle temasının kısıtlanması hastalığın yayılımını azaltacaktır.