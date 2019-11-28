Kemik erimesi nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Kemik erimesi (osteoporoz) ağrı yapar mı?

Halk arasında kemik erimesi olarak adlandırılan osteoporoz, kemik yapısı içerisindeki kalsiyumların önem arz edecek derecede azalması akabinde kemiklerin kırılma olasılığını arttıran bir rahatsızlıktır. Dünya genelindeki yaygın kemik hastalıklarından birisidir. Çoğunlukla bir kırık veya çatlak geliştikten sonra kemiklerin görüntülenmesi sonucunda tespit edilir. Osteoporoz kaynaklı kırıkların en yaygın görüldüğü kemikler ise, el bilekleri, omurga ve kalçada bulunan kemiklerdir.

KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ) NEDİR?

Osteoporoz veya kemik erimesi, kemik metabolizmasındaki bir bozukluk sonucunda kemikteki protein örgüsünün seyrelmesiyle iskelette ortaya çıkan ve kemiklerin çok kolay kırılabilmesine sebep olan bir hastalıktır.

Kemiğin birim hacimdeki mineral yoğunluğu azalmıştır. Bu nedenle kemikler daha kolay kırılır hale gelir. En çok omurlarda, kalça ve bilek kemiklerinde görülse de vücuttaki bütün kemikler bu durumdan etkilenir. Her iki cinste de görülebilmekle beraber hastaların %80'i kadındır.

KEMİK ERİMESİ NEDEN OLUR?

Vücuttaki kemiklerin ana maddesi kollajen adı verilen bir proteinden oluşur. Kemik sertliğini ise kalsiyum fosfat mineralinden sağlar. Ve bu mineralin eksikliği kemik erimesine sebep olur. Kadınların kemiklerindeki en büyük değişimin menopoza girildikten birkaç yıl sonra ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Değişen hormonlar ve kemik yapısının git gide güçsüzleşmesi kemik erimesinin kadınlardaki menopoz döneminden sonraki zamanlarda büyük önem taşır.

KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ) BELİRTİLERİ

Kemik erimesinin belirtileri, rahatsızlığın ilk döneminde belirgin şekilde hissedilmez. Zira, hastalığın ilk evrelerinde kemiklerde kırılma veya çatlama olmadığından dolayı kemik erimesi hastalığını kavrayabilmek oldukça güçtür. Osteoporozun ilerlemesine bağlı olarak belirtileri hissedilir. Bu belirtileri genel anlamıyla şöyle sıralayabiliriz;

Omurga içerisinde kırık veya çökmüş bir omurun neden olduğu bel ağrıları

Kamburlaşma ve çarpık duruş

Basit hareketlerde bile ortaya çıkabilen kırılma ve çatlamalar

Kronik sırt ağrısı

Boy kısalması

Akşamları bacak krampları

Eklem ağrıları

Diş kaybı

Diş eti problemleri

KEMİK ERİMESİ NASIL ANLAŞILIR?

Gözenekli bir kemik dokusuna dönüşen kemiğin erimesi şeklinde ortaya çıkar; yani kemik daha az yoğun, daha az dirençli hale gelmiş, protein ağı kötülemiştir. Kemik lamellerinin azalmasıyla ortaya çıkan bu hastalık menapozla beraber artma eğilimindedir.

KEMİK ERİMESİNİN NEDENLERİ

Her rahatsızlık gibi, osteoporozun da kendi özelinde nedenleri bulunmaktadır. Kemik erimesinin belli başlı nedenleri şu şekildedir:

Küçük kemikli kadınlar

Açık ten,

Ailede osteoporoz problemi

Diyabet

Karaciğer, böbrek hastalığı ve tiroid bezi bozuklukları

Kortizon, epilepsi ilaçları, antiasitler, diüretikler

Sigara içmek ve alkol almak

Güneş ışığından mahrum kalmak

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kemik erimesi belirtilerini hissettiğiniz anda doktorunuza gidip gerekli muayeneleri olduktan sonra eğer tanısı konulmuş kemik erimesi hastalığınız varsa kullanmanız gereken bifosfonat grubu ilaçlar erime riskini azaltabilir. Kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalı reçetesiz kullanılmaya çalışılmamalıdır. Kesin çözümlerin olmamasıyla birlikte kemikleri güçlendirmek için dışarıdan alınan destekle erimenin yoğunluğu azaltılabilir ve tedavi edilebilecek noktaya getirilebilir.

Kemik yapısını güçlendiren besinleri tercih edin

Kalsiyum zengini gıdalar alarak kemik yapınızı ciddi ölçüde güçlendirebilirsiniz. Bu gıdaların hangi yaş grubunda olursanız olun kemiklerinize etki ettiği gözlemlenmiştir. Özellikle süt tüketimi kemik yapısını kuvvetlendirmekte büyük önem taşır. Herhangi bir mide rahatsızlığına yol açmıyorsa eğer günde 2-3 bardak süt tüketebilirsiniz. Yeşil sebzeler magnezyum açısından zengin oldukları için kemik gücünüzü korumanızda ve arttırmanızda size yardımcı olacaktır. Somon balığı D vitamini açısından zengin bir balık olduğu için kemik erimesini engelleyecek gıdaların başında gelir.