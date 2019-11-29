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Maden suyunun inanılmaz faydaları!

Sık sık ile karıştırılan ancak sodaya kıyasla birçok mineral deposu olan içeriği ile birçok faydayı da beraberinde getiri. Vücuda yaptığı en büyük katkı kemik sağlığını ve kalsiyum olan maden suyunun saymakla bitmeyecek faydalarını sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 22:13
Maden suyunun inanılmaz faydaları!

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu minerallerin çoğuna sahip olan , magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum kaynağıdır. Düzenli tüketimi ile vücut ve cilt sağlığına fayda gösteren maden suyu, genellikle sodayla karıştırılır. içilebilir bir suyun karbondioksit karıştırılmış haliyken; maden suyu, yeraltı sularından elde edilen, yer altından yüzeye çıkarken, mineral yönünden zenginleşir. Her iki su da mideyi rahatlatma özelliğine sahipken; soda, maden suyu gibi mineral yönünden zengin değildir. Bu nedenle tüketilmesi önerilen soda değil maden suyudur. Maden suyu tüketimi, özellikle yaz aylarında terleme ile kaybedilen minerali geri kazanmak için önemlidir. Maden suyunun hamilelikte tüketimi en çok merak edilen konular arasındadır. En çok mineral takviyesine ihtiyaç duyulan bu dönemde, mineral açısından zengin olan maden suyunun tüketimi, hipertansiyon vb. sağlık sorunları yaşanmıyorsa tüketilebilir.

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Maden suyunun inanılmaz faydaları!
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