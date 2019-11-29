Rektum kanseri nedir? Rektum kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri

Kanseri en kaba şekilde tanımlamak gerekirse, kontrolsüz bir şekilde bölünen tümör hücrelerinin yol açtığı ölümcül bir sağlık problemidir. Kansere sebep olabilecek faktörler arasında hem çevresel hem de genetik faktörler yatar. Öte yandan söz konusu hücre bölünmeleri, vücudun herhangi bir noktasında başlayıp farklı bir bölgeye sıçrama gösterebilir. Dolayısıyla her bir kanser türünün belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak, doğru zamanda doktor muayenesine başvurarak tedavide gecikmemek adına önemlidir. Erken dönemde konulan tanının ardından tedavi, genel olarak kanserli dokunun cerrahi operasyon ile alınması ile gerçekleştirilir. Eğer kanser hücreleri yayılım göstermiş ise kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerle kanserli hücreler tamamen vücuttan temizlenir.

Rektum kanseri, her ne kadar akciğer, kolon, lenf, meme gibi kanser türleri kadar adını sık duyduğumuz bir kanser türü olmasa da sıklıkla rastlanan kanser türleri arasında yerini almıştır. Özellikle 40 yaşın üstünde kişiler, rektum kanseri açısından risk grubun içerisinde değerlendirilirler. Dolayısıyla orta yaşın üzerindeki kişilere, her yıl düzenli olarak kontrolden geçmeleri önerilir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda ölümle sonuçlanan kanser türleri arasında ikinci sırada olduğu tespit edilen rektum kanserini yenebilmek için, rektum belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak, hastalığı tanımak ve bu sayede erken teşhis için doktor muayenesine başvurmak gerekir. İşte rektum kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler.

REKTUM KANSERİ NEDİR?

Rektum, kalın bağırsağın makata doğru uzanan kısmının son 15 santimetrelik bölümüdür. Bu bölgede gelişen kötü huylu tümörler dolayısıyla ortaya çıkan hastalık da, rektum kanseri olarak adlandırılır. Çoğunlukla kalın bağırsakta meydana gelen adenomatöz polipler dolayısıyla ortaya çıkar. Rektum kanseri hastalarının yüzde kırkından fazla kırk yaşının üzerindedir. Kırk yaşından itibaren her on yılda bir rektum kanseri riski yaklaşık iki katına çıkar. Bununla birlikte ailesinde herhangi bir kanser türü geçmişi bulunan kişiler, daha yüksek risk grubundadır.

REKTUM KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalıtımsal gen mutasyonları, yaşın ilerlemesine bağlı kolorektal kanser gelişimi, yüksek hayvansal proteine dayalı beslenme, donmuş yağ bakımından zengin bir diyetle beslenme, düzenli spor yapmamak, gün içerisinde az hareket etmek, yoğun alkol ve sigara tüketimi gibi faktörlere bağlı olarak bağırsak florasının zarar görmesi; rektum kanserinin nedenleridir. Bu nedenlerle ortaya çıkan rektum kanserinin tespiti için, aşağıdaki belirtilerden bir ya da birkaçını gözlemlemeniz halinde doktora başvurmanız elzemdir.

İshal ya da kabızlık gibi sindirim problemleri

Normale göre daha sık dışkılama ihtiyacı hissetme

Bağırsakların tamamen boşalmadığını hissetme

Dışkıda tamamıyla koyu renkte kan gözlemlenmesi

Dışkının mukuslu bir halde olması

Dışkı kalınlığında daralma

Şiddetli karın ağrısı

Demir eksikliğine bağlı anemi

Ağrılı bağırsak kasılmaları

Açıklanamayan kilo kaybı

Nefes darlığı, baş dönmesi, hızlı kalp atışı

Bağırsak hareketlerinde değişiklik (sıklıkla gaz çıkarma vb.)

REKTUM KANSERİ NE KADAR YAŞAR?

Rektum kanseri yaşam süresi; hastalığın derecesi, kanserin hangi evrede olduğu, hastanın genel sağlık durumu, uygulanan tedavi yöntemi, hastanın tedaviye karşı gösterdiği reaksiyon gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dolayısıyla rektum kanseri ne kadar yaşar sorusunu cevaplayabilmek için, bu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu soruyu kesin bir şekilde cevaplamak mümkün değildir.

Rektum kanseri yaşam süresi istatistikleri çok genel tahminlerdir ve çok dikkatli yorumlanması gerekir.

Dünyada yapılan genel istatistiklere göre rektum kanseri iyileşme oranı kapsamında 5 yıl sağ kalım oranları şu şekildedir

Rektum kanseri 1. evre 5 yıl sağ kalım %80- 88

Rektum kanseri 2. evre 5 yıl sağ kalım %60 - %81

Rektum kanseri 3. evre 5 yıl sağ kalım % 40-75

Rektum kanseri 4. evre (Rektum kanseri son evre) 5 yıl sağ kalım %8-13

Rektum kanseri olanların yorumlarından yola çıkılarak yapılan çıkarımlar da bu verilerin değişkenliğini, esas olanın hastanın durumu olduğunu kanıtlar niteliktedir.

REKTUM KANSERİ EVRELERİ

Rektum kanseri evreleri; evre 0 ile evre 4 arasında değerlendirilir:

Evre 0: Rektum kanseri sadece mukoza içinde sınırlıdır, hastalık başlangıç aşamasındadır. Hastalığın kan veya lenf yolu ile vücuda dağılma potansiyeli yoktur. Evre 1: Kanser hücreleri bağırsak duvarı içinde sınırlıdır. Bağırsak duvarının dışına henüz geçmemiş ve lenf yolu ile lenf bezlerine yayılmamıştır. Evre 2: Rektum kanseri tüm bağırsak duvarını/tabakalarını aşmış veya komşu organlara yayılmıştır fakat lenf bezlerine yayılmamıştır. Evre 3: Rektum kanserinin bağırsak duvarı içindeki yerleşimine bakılmaksızın kanser lenf bezlerine yayılmıştır. Evre 4: Rektum kanseri bağırsak duvarı dışında uzak organları tutmuştur.

REKTUM KANSERİ AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Rektum kanserinin tedavisinde sık başvurulan yöntem cerrahi operasyondur. Tümörün yeri ve büyüklüğüne göre planlanan rektum kanseri cerrahi operasyonunda, "Rektum kanseri ameliyatı kaç saat sürer?" sorusunu yanıtlayabilmek için bu gibi faktörlerin doğru bir şekilde incelenip yorumlanması gerekir.

Rektum kanseri ameliyatı; makat koruyucu rektum ameliyatı ve makat kaybı gerektiren rektum ameliyatı olmak üzere 2 grupta incelenir.

REKTUM KANSERİ AMELİYATI SONRASI KOMPLİKASYONLAR

Rektum kanseri ameliyatı olanlar, bazı durumlarda birtakım komplikasyonlardan şikayetçi olabiliyor. Ameliyat sonra gelişmesi muhtemel komplikasyonlar şu şekildedir:

Anastomoz kaçağı

Yara enfeksiyonu

Bağırsak fistülü

Dışkı kaçırma

Sık ve acilen dışkılama isteği

Dışkılama sayısında artış

İdrar yapma güçlüğü

İdrar yolu enfeksiyonu

Cinsel kusur gelişmesi

Bağırsak yapışıklığı

Bağırsak düğümlenmesi

Fıtık gelişmesi

REKTUM KANSERİNDE BESLENME NASIL OLMALIDIR?

Uzmanlar, rektum kanserine karşı beslenme önerilerini şu şekilde sıralıyor:

Fazla kilolardan kurtulun. Yüksek oranda yağ içeren yiyeceklerden uzak durun.

D vitamini açısından zengin besinler tüketmeye gayret edin.

Sigara ve alkol gibi alışkanlıklarınızdan vazgeçin.

Beslenme düzenine kalsiyum içeriği yüksek besinler dahil edin.

Meyve ve sebze tüketimini ihmal etmeyin.

İşlenmiş et ürünlerinden uzak durun.

Bol posalı beslenmeye özen gösterin.

Bol bol su tüketin.