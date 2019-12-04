Mide fıtığı belirtileri başlangıçta göğüs kemiğinin arka kısmında hissedilen yanma ile kendini göstermektedir. Hastalığın seviyesine göre bu belirtiler değişebilir. İleri düzeyde olması nedeniyle daha farklı etkiler de gösterebilmektedir. Kendinde bu hastalığın olduğundan şüphe eden kişiler internet üzerinden Mide fıtığı belirtileri nelerdir? Mide fıtığı ameliyatı kesin çözüm mü? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

MİDE FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide fıtığı nasıl anlaşılır sorusu kendisinde bu hastalığın belirtilerini hisseden kişiler tarafından internet üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Mide fıtığı başlangıçta genel olarak bir belirti vermemektedir. Belirti verdiği durumlarda ise midede eğilme, ağır kaldırma veya tuvalet düzensizlikleri sebebiyle oluşan basınç sebebiyle göğüs kemiği arkasında yanma ve ekşime meydana gelebilir. Mide fıtığı hastalığının seviyesine göre de belirtiler değişiklik gösterir.

Başlangıç seviyesinde hastalık belirgin bir belirti ortaya çıkarmazken, orta ve ileri düzeyde ciddi sorunlar meydana gelebilmektedir. Göğüs kemiğinin arka tarafında yanma, ekşime veya ağza aniden gıda atıklarının gelmesi, boğaza doğru ilerleyen ağrı ve geceleri aniden başlayan öksürük nöbetleri mide fıtığı belirtileridir.

Paraösefagal mide fıtığı ve kayma tipi midefıtığında yemek yedikten bir süre sonra aşırı doyma hissi ve yutkunurken zorlanma gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bazı paraösefagal mide fıtığı hastalarında mide kanaması veya kahve telvesi şeklinde kan kusma meydana gelebilir. Böyle durumlarda acil cerrahi müdahale gerekmektedir ve derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Mide fıtığı bulantı yapar mı?

Mide fıtığı belirtileri arasında mide bulantısı da bulunmaktadır. Midede hissedilen ekşime, yanma ve gaz kişilerde mide bulantısına sebebiyet vermektedir.

Mide fıtığı ameliyatı olanlar, hayatlarının devamında ağır kaldırmamaya stresten uzak durmaya dikkat etmelidir. Mide fıtığı ameliyatı sonrası oldukça önemlidir. Düzenli beslenilmeli, mide sağlığına dikkat edilmeli ve mideye zarar verecek besinlerden kaçınılmalıdır. Stresten uzak durulmalı ve kesinlikle sigara içilmemelidir.

Mide fıtığı ameliyatı olmazsam ne olur şeklinde internet üzerinden araştırmalar yapılıyor. Mide fıtığı ameliyatı eğer doktor tarafından gerekli görülüyorsa mutlaka olunmalıdır yoksa bu durum hastanın hayat kalitesini düşürmekle kalmaz aynı zamanda hayatını da tehlikeye atar.

Mide fıtığı kendiliğinden geçer mi?

Kendisine mide fıtığı teşhisi konulmuş kişilerin mutlaka uzman doktorun söylediği tavsiyelere uyması gerekmektedir. Bu tip hastalıkların kendiliğinden geçmesi neredeyse imkansızdır. Mutlaka bir tedavi sürecinden geçilmelidir.

Her halükarda fıtık yüzünden ilerleyen evrelerde hayat kalitesi daha da çok düşmeye başlar ve başka hastalıkların oluşma ihtimali ortaya çıkar. Genelde büyüme ihtimali olan bir hastalık olduğu için fıtık, doğru kişiler tarafından tedavi edilmelidir. Aksi halde reflüden ülsere, gastritten mide kanserine kadar ciddi hastalıklara sebep olabilir. Sindirim ve boşaltım sistemlerinde oluşan hasarın büyümesi riski de mide fıtığının zararları arasındadır.

MİDE FITIĞI TEDAVİSİ

Mide fıtığı tedavisi gastrit ve reflü hastalığı tedavisi ile benzerlik göstermektedir. Belirli bir ilaç tedavisi yoktur. Hastanın düzenli bir diyet uygulayarak mide sağlığını koruması en etkili tedavidir. Mide fıtığı hastalığı teşhisi koyulan hastalar asitli yiyecek ve içeceklerden, kahve, tereyağı ve çikolata gibi yiyeceklerden kaçınmalıdır. Bu hastalar yemek yedikten en az 3 saat sonra uyumalıdır. Gece midede basınç oluşmaması için baş göğüsten daha yüksek bir seviyede konumlanacak şekilde yüksek bir yastıkla yatmalıdır. Mide içerisinde gaz yapabilecek ürünlerin tüketilmemesine dikkat edilmelidir.

İleri düzey mide fıtıklarında ise uzmanın uygun görmesi durumunda cerrahi müdahale yapılmaktadır. Midenin fıtıklaşan bölümü yerine getirilerek yeniden fıtıklaşmaması için gerekli müdahaleler yapılır. Hastalığın boyutunun uygun olması durumunda ve cerrahın önerileri doğrultusunda genellikle laparoskopik ameliyat tercih edilmektedir.

Mide fıtığı ameliyatı riskleri olsa da uzman bir ekip tarafından doğru müdahale ile gerçekleştirildiği durumda hastalığın negatif etkilerini çok büyük oranda azaltır. Genelde laparoskopik ameliyat ile karın bölgesindeki iç organlar incelenir ve sorunlu bölgede yarım santimetre kadar bir kesik açılır.

Kesikten, soruna müdahale edilir ve on gün içerisinde taburcu gerçekleşir. Mide fıtığı ameliyatı sonrasında operasyon gerçekleştirilen bölgeye düzenli olarak pansuman yapılması enfeksiyon kapmamak açısından önemlidir. Ayrıca ameliyatın ardından da sağlığınıza, ne yediğinize ve yaşam tarzınıza dikkat etmek, doktorun verdiği ilaçları kullanmak, bir süre istirahat etmek durumundasınız.

Mide fıtığının ortaya çıkmaması için düzenli beslenilmeli, mide sağlığına dikkat edilmeli ve mideye zarar verecek besinlerden kaçınılmaldıır. Stresten uzak durulmalı ve kesinlikle sigara içilmemelidir. Siz de bu basit önerilere dikkat ederek mide fıtığı hastalığından korunabilirsiniz.