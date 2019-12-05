Melatonin hangi besinlerde bulunur? Melatonin eksikliğinde vücutta neler olur?

MELATONİN HORMONU NEDİR?

Melatonin Hormonu beyinde bulunan epifiz bezinden özellikle geceleri ( karanlıkta ) salgılanan bir hormondur. Bu hormon triptofan adı verilen bir aminoasitten elde edilmektedir. Triptofan, vücutta sentezlenemeyen dışardan alınması gereken bir aminoasittir ve seratonin hormonunun sentezlenmesinden de sorumludur. Bu hormon, insan beyninde ( tüm memelilerin beyninde ) salgılanan ve vücudun uyku düzeninin sağlanmasından sorumludur. Bu hormon, kişi biyolojik saat ritmini ayarlamaktadır.