Orta kulak iltihabı kulak zarının arkasında oluşan ve kişinin yüksek oranda ağrı çekmesine neden olan bir rahatsızlıktır. Tedavisi oldukça basit olsa da genel olarak yaşanan bu şiddetli ağrı kişinin huzursuz olmasına ve uykusuz kalmasına sebebiyet verir. Kendisinde bu hastalıktan şüphelenen kişiler internet üzerinden yoğun olarak detayları araştırıyor. Peki, Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir? Otitis media nasıl iyileşir? İşte detaylar…

ORTA KULAK İLTİHABI NEDİR?

Orta kulak iltihabı kulak zarı arkasındaki bir enfeksiyondur. Burun ve boğazdaki mikroplar burada sıkışıp kaldığında, bölge enfekte olabilir. Kulak enfeksiyonları daha çok küçük çocuklarda da sıklıkla görülür. Çocuklarda en sık görülen Orta kulak iltihabı "otitis media" olarak adlandırılır. Yetişkinlerde orta kulak iltihabı belirtileri çocuklardaki belirtilerle aynıdır ancak çocuklar belirtileri tam olarak ifade edemediğinden bebeklerde orta kulak iltihabı belirtilerinin başında huzursuzluk gelir. Orta kulak iltihabına ne iyi gelir sorusu bu problemi yaşayan kişiler tarafından araştırılıyor haberimizin devamında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz… Orta kulak iltihabı neden olur?

Çoğu orta kulak enfeksiyonu, soğuk algınlığı, grip gibi bir enfeksiyon nedeniyle orta kulakta mukus oluşmasıyla ortaya çıkar. Östaki borusunda (orta kulaktan burnun arkasına doğru uzanan ince bir tüp) şişlik oluşması sonucu mukus boşaltılamazsa iltihap oluşur ve otitis media gelişir.

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ORTA KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ

Orta kulak iltihabı (akut otitis media) belirtileri genellikle soğuk algınlığı veya diğer üst solunum yolu enfeksiyonunun başlamasından 2 ila 7 gün sonra başlar. Bazı çocukların hiçbir semptomu yoktur.

Belirtileri sıralamak gerekirse;

Kulak ağrısı (hafif ila şiddetli)

Bebeklerde ve küçük çocuklarda huzursuzluk. Kulaklarına vurabilir ve ağlayabilirler. Uyumakta zorluk çekebilirler. Ayrıca ateşi olabilir.

Ateş.

Kalın ve sarı veya kanlı olan kulaktan drenaj. Bu, kulak zarı muhtemelen patlamış (yırtılmış) anlamına gelir. Kulak zarı deliği genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşir.

İştahsızlık, kusma ve huysuz davranış.

Uyku problemi.

Bazen sıvı kulakta birikir, fakat enfeksiyon olmaz. Çocuk duymakta zorluk çekebilir, ancak işitme sıvısı kaybolduktan sonra genellikle normale döner. Sıvının akması haftalar alabilir.

Sıvı birikiminin belirtileri şunları içerebilir:

Kulakta patlama, zil sesi veya dolgunluk veya baskı hissi. Çocuklar genellikle bu duyguyu tarif etmekte zorlanırlar. Basıncı hafifletmeye çalışırken kulaklarını ovalayabilirler.

İşitme sorunu olan çocuklar rüya gibi veya dikkatsiz görünebilir veya huysuz olabilirler.

ORTA KULAK İLTİHABI NASIL GEÇER?

Bir doktor fiziksel bir muayene ve bir kulak muayenesi yaparak ve geçmiş sağlıkla ilgili sorular sorarak orta kulak iltihabını teşhis eder.

Doktor, kulak enfeksiyonu veya sıvı birikimi belirtileri için kulak zarına bakmak için pnömatik otoskop adı verilen bir araç kullanır. Örneğin, doktor, otoskop kulağa hava gönderdiğinde kulak zarının serbestçe hareket edip etmediğini görebilir.

Bu sınav nadiren rahatsız edicidir. Bazı çocukları diğerlerinden daha fazla rahatsız ediyor.

Diğer testler şunları içerebilir:

İşitme testleri Bu testler toplam 3 ay boyunca kulaklarından birinde veya her ikisinde de sıvı bulunan çocuklar için (efüzyonlu otitis media) önerilir. İşitme kaybından şüpheleniliyorsa testler daha erken yapılabilir.

Timpanometre: Kulak zarının kulak içindeki hava basıncındaki değişime nasıl tepki verdiğini ölçer.

Timpanosentez: Bu test kulak zarı arkasında kalmışsa (efüzyonlu kronik otitis media) veya enfeksiyon antibiyotiklerle bile devam ederse sıvıyı çıkarabilir.

ORTA KULAK İLTİHABI TEDAVİSİ

Kulak enfeksiyonlarının çoğu kendiliğinden gider. Ancak 6 aylıktan küçük çocuklar ve komplikasyon riski yüksek olan çocuklar için antibiyotikler önerilmektedir.

Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir?

Çocuğunuzu evde, asetaminofen (Tylenol gibi), kulakta ılık bir bez gibi dinlendirici bir ağrı kesici ile dinlendirebilirsiniz. Doktorunuz, çocuğunuzun ağrısına yardımcı olabilecek kulak damlaları verebilir. Orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri öncelikli olarak ağrıların azalması ve duyma probleminin azalması ile kendini gösterir.

Doktorunuz çocuğunuza antibiyotik verebilir, ancak kulak enfeksiyonları genellikle onlarsız iyileşir. Bunun hakkında doktorunuzla konuşun. Antibiyotik kullanıp kullanmamanız çocuğunuzun yaşına ve enfeksiyonun ne kadar kötü olduğuna bağlı olacaktır. Doktorunuz ayrıca, kulaktaki sıvının enfekte olmasını önlemek için reçete verebilir.

Çocuğunuzda koklear implantlar varsa, doktorunuz muhtemelen antibiyotik yazacaktır. Bunun nedeni, bakteriyel menenjit de dahil olmak üzere kulak enfeksiyonlarının ciddi komplikasyonları, koklear implantları olan çocuklarda, bu implantları olmayan çocuklardan daha yaygın olmasıdır.

Doktorla yapılan takip muayeneleri önemlidir. Doktor kalıcı enfeksiyon, kulak zarı arkasındaki sıvıyı (efüzyonlu otitis media) kontrol edecek veya enfeksiyonları tekrarlayacaktır. Çocuğunuz iyi görünse bile, özellikle çocuğunuz küçükse, yaklaşık 4 hafta içinde tekrar ziyarete ihtiyacı olabilir.

Sıvı birikimi ve ameliyatı:

Doktorlar, kulak enfeksiyonlarını tekrarlayan veya kulak zarı arkasında sıvı almaya devam eden çocuklar için ameliyatı düşünebilirler. Prosedürler kulak tüplerinin takılmasını veya adenoidlerin ve nadir durumlarda bademciklerin çıkarılmasını içerir. Kulak enfeksiyonu sonrası kulak zarı arkasındaki sıvı normaldir. Ve çoğu çocukta, sıvı tedavi olmadan 3 ay içinde temizlenir. Çocuğunuzda enfeksiyon olmadan sıvı birikmesi varsa, dikkatli beklemeyi deneyebilirsiniz.

Sıvı 3 aydan uzun sürerse, çocuğunuzun işitme testini yaptırın. İşitme normalse, çocuğunuzu tedavi olmadan izlemeye devam etmeyi seçebilirsiniz.

Bir çocuğun kulak zarı arkasında 3 aydan daha fazla sıvı varsa ve ciddi işitme problemleri varsa, o zaman tedavi gerekir. Bazen kısa süreli işitme kaybı olur. Bu özellikle 2 yaş ve altındaki çocuklarda bir endişe kaynağıdır. Küçük çocuklar konuşmayı öğrenirken normal işitme çok önemlidir.

Çocuğunuz 2 yaşından küçükse, doktorunuz tedaviye başlamak için 3 ay bekleyemez. Bu yaşta işitme sorunları çocuğunuzun ne kadar iyi konuşabileceğini etkileyebilir. Bu nedenle, bu yaş grubundaki çocukların kulak enfeksiyonları olduğunda yakından izlemelidir.

Bir çocuğun tekrar kulak iltihabı varsa (6 aylık sürede üç veya daha fazla kulak enfeksiyonu veya 1 yılda dört), gelecekteki enfeksiyonları önlemek için tedaviyi düşünmek isteyebilirsiniz.

Geçmişte çokça kullanılmış olan bir seçenek, uzun süreli oral antibiyotik tedavisidir. Kulak iltihabını önlemek için tıbbi topluluk içinde uzun süre antibiyotik kullanımı hakkında tartışma var. Birçok doktor uzun süreli antibiyotik reçete etmek istemez çünkü gerçekten çalıştıklarından emin değillerdir. Ve antibiyotikler çok sık kullanıldığında, bakteriler bunlara dirençli hale gelebilir.