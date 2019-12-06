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Behçet hastalığı göz sağlığını nasıl etkiler?

Cumartesi günü 'A ' programında Behçet hastalığının göz sağlığı üzerindeki etkileri masaya yatırılıyor.

Giriş Tarihi: 6.12.2019 11:02
Behçet hastalığı göz sağlığını nasıl etkiler?

A Plus Sağlık'ta, sağlıklı yaşama dair tüm konular, uzman konuklarla konuşuluyor. Yapımcılığını Müzeyyen Gümrükçü, editörlüğünü Didem Seymen Balcı'nın yaptığı, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler ve Leyla Ataman Soyal'ın moderatörlüğündeki programa; Cumartesi günü Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Bavbek konuk oluyor.

Prof. Dr. Tayfun Bavbek, Behçet hastalığının göz sağlığı üzerindeki etkilerini anlatıyor. 'a Plus Sağlık', her cumartesi-pazar saat 10.48'de a Haber'de yayınlanıyor.

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Behçet hastalığı göz sağlığını nasıl etkiler?
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