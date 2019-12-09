Demans nedir, neden olur? Demans hastalığının tedavisi var mıdır?

Demans, yaşlılıkla beraber kişilerde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanan kişilerin tedavi edilebilmesi oldukça zordur. Bu nedenle, demansa hangi hastalığın yol açtığı ve tedavi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin tam olarak açıklanması önemlidir. Demans hastalığı olan insanların çoğu unutkanlık ve hafıza sorunlarından muzdariptir. Peki, Demans nedir, neden olur? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

DEMANS NEDİR?

Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en an yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır. Bununla birlikte, beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır. Alzheimer hastalığının yanı sıra vasküler / kan dolaşımına bağlı demans hastalığı sıklıkla görülürken örneğin Lewy body demans hastalığı, Parkinson'a bağlı demans hastalığı ve frontotemporal demans hastalığı nadir görülür.

DEMANS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Demans hastalığı olan insanların çoğu unutkanlık ve hafıza sorunlarından muzdariptir; ancak diğer zihinsel beceriler de etkilenmektedir. Bunlara örnekler:

• Girişim ve eylem gücü

• Kelimeleri bulma ve cisimleri adlandırma kabiliyeti

• Yol bulma kabiliyeti (yön kestirme yeteneği)

• Hesap yapma kabiliyeti

• Kavrama ve sorun çözme

• Kişilerin adını hatırlama kabiliyeti Demans hastalığında diğer insanlarla karşılıklı etkileşim de değişebilir.

Sosyal beceriler ve duygusal yaşam değişebilir ve kişilik etkilenebilir. Bu, demans hastası bir kişinin diğer insanlarla karşılıklı etkileşimi kavramada zorluk çekmesi ve başkalarıyla empati kurma yeteneğini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Çoğu kez durum bilinci de azalır. Tüm insanlar zaman zaman hafızalarının çalışmaması veya bir olayı ilk bakışta kavrayamama durumu ile karşı karşıya gelebilirler. Ancak sorunlar, demans hastalığı şüphesi için neden ortaya çıkmadan, günlük yaşamı kendi kendine yürütebilmesi için gerekli becerileri etkileyecektir.

DEMANS HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Tedavi olanakları, demansa hangi hastalığın neden olduğuna bağlıdır. Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi ile birlikte pratik destek ve hafifletme tedavinin en önemli unsurlarıdır. Doktorlar 90'lı yılların sonlarından itibaren, diğerlerinin yanı sıra Alzheimer hastalığı semptomlarını da geçici olarak azaltan ilaçları yazabilmektedir. Beyinde kan pıhtılaşmasına neden olabilecek vasküler demans hastalığında tedavi, daha fazla kan pıhtısının oluşmasının önlenmesine yöneliktir.