Genç ciltlerde bakım önerileri

İyi bir cilt, doğru bakımla olur. Genç yaşlarda cilt bakım alışkanlığını yerleştirmek, sonraki yaşlarda size avantaj sağlar. Gençlik dönemi okul, sınavlar, gençlik sorunları derken yoğun ve stresli bir dönemdir. Bu dönemde cilt bakımıyla ilgilenmek belki sizin için sıkıcı gelebilir. Ancak ne yazık ki bu dönemde de yapmanız gerekenler var. Zaman içinde cilt yapısı, sorunları ve ihtiyaçları değişim gösterir.

GENÇ CİLTLERDE EN SIK GÖRÜLEN SORUNLAR NELERDİR?

Genç ciltlere baktığımız zaman en çok karşılaştığımız sorunlardan biri hormonlardaki değişimlere bağlı olarak yağ bezlerinin daha çok çalışmasıdır. Buna bağlı olarak yağlanma artışı, gözeneklerde tıkanma olur. Siyah nokta, hatta sivilce oluşumları daha çok görülür.

Bu dönemde temizlik, cilt PH'sını dengeleme, nemlendirme ve güneş koruma en temel konudur. Cildi doğru bir ürünle günde iki kez temizleyin. Yağlanma sorunu yaşıyorsanız jel veya köpük yapıda ürünler daha iyi bir temizlik sağlar.

Cilde uygun seçilmiş bir tonik, cildi daha derinden temizlerken, cildin PH'sını dengeler. Bundan sonra kullanılacak losyon kıvamında bir nemlendirici nem dengesini sağlayarak, cildi destekler.

Sonrasında yine cilde uygun bir güneş koruma önemlidir. Bu yaşlarda cilt genç olduğu için güneş etkisi önemsiz gibi görünebilir. Ancak yıllar içinde alınan güneş ışınlarının etkileri, ilerde size daha çok sorun yaratır. Bu nedenle güneş koruma alışkanlığı erken yaşlarda yerleşmelidir. Yağsız ve gözenek tıkamayan bir güneş koruyucu yaz-kış kullanılmalıdır.

BU SORUNLARI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Ürün seçerken çok yoğun ve cildinize uygun olmayan ürün kullanmaktan kaçının. Yağlı ürünler gözenekleri tıkayarak sivilceleri arttırabilir. Kullandığınız fırçaların, havluların, yastık kılıflarının temizliğine dikkat edin. Makyaj malzemelerinizi ve fırçalarınızı arkadaşlarınızla paylaşmayın. Makyaj yapıyorsanız mutlaka iyi bir makyaj temizliği yapın, makyajınızla uyumayın. Ellerinizi yıkamadan cilde dokunmayın. Sivilcelerinizi veya siyah noktalarınızı sıkmayın. Sivilce sorunu yaşıyorsanız geç olmadan bir dermatoloji uzmanına başvurun. Aksi halde sorununuz artabilir ve ciltte iz leke oluşturabilir. Bu nedenle kendiniz çözmeye çalışmayın.

Haftada 1-2 kez cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin atılmasını sağlayan peeling uygulamak, cildi aydınlatır ve sonrasında kullanılacak ürünlerin emilimini arttırır. Peeling uygulaması sonrası cildi uygun bir ürünle nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

Yoğun makyaj ürünleri uygulayarak ciltteki akneyi, izleri veya lekeleri kapatmaya çalışmak çok sık karşılaşılan bir yanlıştır. Yoğun ürünler gözenekleri daha çok tıkayarak akne sorunu kısır döngüye sokar böylece daha çok sivilce oluşumu ve daha çok kapatıcı kullanma ihtiyacı doğar. Bunun yerine yağsız ve gözenek tıkamayan, renkli güneş koruyucular, renkli nemlendiriciler kullanılabilir.

Sağlıklı beslenme alışkanlığı bu dönemde de cilde destek olur ve sorunları azaltır. Bu nedenle şekerli, katkı maddeli, fast food türü gıdalardan kaçınmak ve bol su içmek çok faydalıdır.