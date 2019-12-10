Tendinit nedir, belirtileri nelerdir? Tendinit hastalığına hangi bölüm bakar?

Tendinit, bir diğer adı ile Tenisçi dirseği, tekrarlayan bir faaliyetin neden olduğu aşırı bir yaralanmadır. Raket sporlarında yaygın olmasına rağmen, özellikle ressamlar, marangozlar ve tesisatçılar arasında işyeri yaralanmalarında da görülebilir. Herhangi bir tendonda tendinit rahatsızlığı gelişebilir, ancak omuz, diz, dirsek, topuk veya bileğinizde bu rahatsızlığın ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir.
TENDİNİT NEDENLERİ
Tendinitin en yaygın nedeni tekrarlayan harekettir. Tendonlar, tekrar tekrar belirli bir hareket yapmanıza yardımcı olur. Spor esnasında ya da iş yaparken aynı hareketi pek çok kez tekrarlarsanız tendinit gelişebilir. Dahası, spor yaparken bir hareketi yanlış yaparsanız tendinit riski artar.
Tendinit ayrıca şunlardan da kaynaklanabilir:
TENDİNİT BELİRTİLERİ
Tendinit ağrısı, genellikle etkilenen alan veya eklem çevresinde konsantre donuk bir ağrıdır. Yaralı bölgeyi hareket ettirdiğinizde artar. Bölge daha yumuşak olacak ve birileri dokunursa acı hissedeceksiniz.
Bölgeyi hareket ettirmeyi zorlaştıran bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Ayrıca biraz şişme olabilir.
Tendinit belirtileri ortaya çıktığı takdirde, bölgeyi dinlendirerek ve buz uygulayarak bir süre bekleyin. Birkaç gün dinlendikten sonra durumunuz düzelmezse, doktorunuza görünmeniz tavsiye edilir.
TENDİNİT NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Randevunuzda doktorunuz tıbbi geçmişinizi soracak ve ağrının yoğunlaştığı bölgeyi fiziksel olarak muayene edecektir. Ayrıca hassasiyetinizi ve hareket alanınızı da inceleyeceklerdir.
Doktorunuza aşağıdakiler ile ilgili bilgi vemelisiniz:
TENDİNİT EGZERSİZLERİ NELERDİR, NASIL YAPILIR
Yumruk sıkmak
Zayıf tutuş gücü, tenisçi dirseğinin (tendinitin) sık görülen bir belirtisidir. Ön kol kaslarını inşa ederek kavrama kuvvetinin arttırılması, günlük aktiviteler gerçekleştirme yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Havlu bükmek
Gerekli ekipman: el havlusu
TENDİNİT HASTALIĞINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?
Tendinit hastalığına hangi bölüm bakar sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğer böyle bir rahatsızlıkta süpheleniyorsanız bir an önce doktora başvurmalısınız. Tendinit hastalığına Ortopedi ve Travmatoloji bakar.