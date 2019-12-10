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nedir, belirtileri nelerdir? Tendinit hastalığına hangi bölüm bakar?

yaygın bir rahatsızlık olması nedeniyle vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Özellikle tendinit belirtileri ve egzersizleri en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. Tendonlar kaslarınızı kemiklerinize bağlayan kalın kordlardır. Tendonlar tahriş olduğunda veya iltihaplandığı zaman, duruma tendinit denir. Tendinit, anlık ağrı ve aşırı hassasiyete neden olarak, etkilenen eklemin hareket etmesinde güçlüğe sebep olur. Peki, tendinit nasıl geçer ve tendinit hastalığına hangi bölüm bakar? Haberimizde, tendinit rahatsızlığı ile ilgili tüm detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 17:07
Tendinit nedir, belirtileri nelerdir? Tendinit hastalığına hangi bölüm bakar?

Tendinit, bir diğer adı ile Tenisçi dirseği, tekrarlayan bir faaliyetin neden olduğu aşırı bir yaralanmadır. Raket sporlarında yaygın olmasına rağmen, özellikle ressamlar, marangozlar ve tesisatçılar arasında işyeri yaralanmalarında da görülebilir. Herhangi bir tendonda tendinit rahatsızlığı gelişebilir, ancak omuz, diz, dirsek, topuk veya bileğinizde bu rahatsızlığın ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir.

TENDİNİT NEDENLERİ
Tendinitin en yaygın nedeni tekrarlayan harekettir. Tendonlar, tekrar tekrar belirli bir hareket yapmanıza yardımcı olur. Spor esnasında ya da iş yaparken aynı hareketi pek çok kez tekrarlarsanız tendinit gelişebilir. Dahası, spor yaparken bir hareketi yanlış yaparsanız tendinit riski artar.

Tendinit ayrıca şunlardan da kaynaklanabilir:

  • hasar
  • yaşlanma
  • diyabet veya romatoid artrit gibi bazı hastalıklar
  • bazı antibiyotikler (Levaquin gibi kinolonlar)
  • Tenis, golf, bowling veya basketbol gibi belirli sporlara katılan sporcular için tendinit riski daha yüksektir. İşiniz fiziksel çaba gerektiriyorsa, havai kaldırma veya tekrarlayan hareketler veya görevler gerektiriyorsa, daha yüksek bir risk altında olabilirsiniz.

TENDİNİT BELİRTİLERİ
Tendinit ağrısı, genellikle etkilenen alan veya eklem çevresinde konsantre donuk bir ağrıdır. Yaralı bölgeyi hareket ettirdiğinizde artar. Bölge daha yumuşak olacak ve birileri dokunursa acı hissedeceksiniz.
Bölgeyi hareket ettirmeyi zorlaştıran bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Ayrıca biraz şişme olabilir.
Tendinit belirtileri ortaya çıktığı takdirde, bölgeyi dinlendirerek ve buz uygulayarak bir süre bekleyin. Birkaç gün dinlendikten sonra durumunuz düzelmezse, doktorunuza görünmeniz tavsiye edilir.

TENDİNİT NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Randevunuzda doktorunuz tıbbi geçmişinizi soracak ve ağrının yoğunlaştığı bölgeyi fiziksel olarak muayene edecektir. Ayrıca hassasiyetinizi ve hareket alanınızı da inceleyeceklerdir.

Doktorunuza aşağıdakiler ile ilgili bilgi vemelisiniz:

  • acı çeken bölgeye yakın zamanda veya geçmiş yaralanmalar
  • geçmiş ve şimdiki spor ve fiziksel aktiviteleriniz
  • önceden teşhis edilmiş herhangi bir tıbbi durum
  • Tüm reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar ve aldığınız bitkisel takviyeler
  • Doktorunuz sadece fizik muayene ile tanı koyamazsa, ek testler isteyebilir. Bunlar şunları içerebilir:
  • Röntgen
  • MR taramaları
  • Ultrasona girmek

TENDİNİT EGZERSİZLERİ NELERDİR, NASIL YAPILIR

Yumruk sıkmak
Zayıf tutuş gücü, tenisçi dirseğinin (tendinitin) sık görülen bir belirtisidir. Ön kol kaslarını inşa ederek kavrama kuvvetinin arttırılması, günlük aktiviteler gerçekleştirme yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

  • Ön kolunuz masada dururken oturun.
  • Elinizde toplanmış bir havlu veya küçük bir top tutun.
  • Havluyu elinizde sıkın ve 10 saniye bekleyin.
  • Bırakın ve 10 kez tekrarlayın. Bir setin ardından kol değiştirip diğerine geçebilirsiniz.


Havlu bükmek
Gerekli ekipman: el havlusu

  • İki elinizle bir havluyu tutarak sandalyeye oturun, omuzlarınızı gevşetin.
  • Havluyu iki elinizle ters yöne çevirerek suyunu sıkıyormuş gibi döndürün.
  • 10 kez tekrarlayın, ardından diğer yönde 10 kez daha tekrarlayın.

TENDİNİT HASTALIĞINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Tendinit hastalığına hangi bölüm bakar sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğer böyle bir rahatsızlıkta süpheleniyorsanız bir an önce doktora başvurmalısınız. Tendinit hastalığına Ortopedi ve Travmatoloji bakar.

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