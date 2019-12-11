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ya da nezleyseniz sakın tüketmeyin!

ve nezlenin etkilerini ortadan kaldırmak için nelerin tüketileceği genelde biliniyor ancak hangi gıdalardan uzak durulması gerektiği konusunda pek bilgimiz yok. Oysa bilmeden yenilen bazı besinler grip ve nezlenin daha kolay atlatılmasını engelleyebilir! Dyt. Aslıhan Altuntaş, üst solunum yolu enfeksiyonlarında uzak durulması gereken besinleri sıraladı

Giriş Tarihi: 11.12.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 20:32
Grip ya da nezleyseniz sakın tüketmeyin!

HİSTAMİN İÇEREN BESİNLERE DİKKAT!

, , farenjit, sinüzit gibi durumlarda doktora başvurulduğunda antihistaminik ilaçlar verilir. Çünkü üst solumun yolu enfeksiyonları ve alerjilerde vücutta oluşan şikayetlerden sorumlu olan madde histamindir. Histamin vücutta arttığı zaman bu olumsuz durumlarla karşılaşılır. Dolayısıyla soğuk algınlığı durumlarında histamini azaltacak, histamin içermeyen ya da histamin salınımını artırmayan besinleri tüketmek gerekir. Bazı besinler doğal olarak histamin içerdiği için histaminin vücutta da artmasına sebep olur. Bazı besinler ise histamini parçalayarak kandaki miktarının artmasına yol açar.

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Grip ya da nezleyseniz sakın tüketmeyin!
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