Grip ya da nezleyseniz sakın tüketmeyin!

HİSTAMİN İÇEREN BESİNLERE DİKKAT!



Grip, nezle, farenjit, sinüzit gibi durumlarda doktora başvurulduğunda antihistaminik ilaçlar verilir. Çünkü üst solumun yolu enfeksiyonları ve alerjilerde vücutta oluşan şikayetlerden sorumlu olan madde histamindir. Histamin vücutta arttığı zaman bu olumsuz durumlarla karşılaşılır. Dolayısıyla soğuk algınlığı durumlarında histamini azaltacak, histamin içermeyen ya da histamin salınımını artırmayan besinleri tüketmek gerekir. Bazı besinler doğal olarak histamin içerdiği için histaminin vücutta da artmasına sebep olur. Bazı besinler ise histamini parçalayarak kandaki miktarının artmasına yol açar.