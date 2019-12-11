Hafızayı sildirmek mümkün mü?

BEYNE MANYETİK UYARIM VERİLİYOR

TMU'nun bir bobin aracılığıyla beyne manyetik uyarım verilen bir tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Dr. Alper Evrensel, "TMU, bozulmuş beyin işlevlerini, beynin duygu ve düşünceleri düzenleyen hücre gruplarının bozulmuş düzenini düzeltmeyi amaçlar. Beynin içindeki doğal elektriksel süreçleri harekete geçirir. Bu işlem sırasında elektrikle çalışarak manyetik alan üreten bir cihaz kullanılır. Bu cihaz MR makinasına benzetilebilir. MR cihazında manyetik alan kullanılarak bedenin bir bölgesinin görüntülenmesi sağlanırken; TMU'da daha küçük bir beyin alanına odaklanmış manyetik alan yönlendirilir" dedi.

TMU'nun genel olarak tedaviye dirençli depresyon ve duygudurum bozukluğunda kullanıldığını kaydeden Evrensel, "Anksiyete, OKB, şizofreninin işitsel halüsinasyonları, yeme bozuklukları, migren, kulak çınlaması gibi hastalıklarda da kullanılabilmektedir" dedi.

BEYİNDEN BİLGİ SİLİNEMEZ

TMU tedavisi ile hafızanın silinmesinin mümkün olmadığını kaydeden Dr. Alper Evrensel, "TMU ile hafızanın silinmesi mümkün değildir. Hâlihazırda hafızanın belli bir anıya yönelik olarak silinmesi zaten tıbben olanaksızdır. Beynimizde bilgiler bir bilgisayarın hard-diskindeki gibi kayıtlı değildir ve bilgisayarın hafızasından seçili bir dosyayı veya datayı siler gibi beyinden bilgiyi silemezsiniz. Dolayısıyla TMU ile hafıza silinemez" dedi.