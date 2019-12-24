Gün içinde yorgun düşen bedenimiz uyku esnasında aniden irkilebilir. Bunun diğer adı Miyokloni (Miyoklonus ya da Myoclonus olarak da bilinir), merkezi sinir sisteminden kaynaklanan bir veya birden çok kasta meydana gelen istemsiz ve kısa süreli kasılmadır. Uykudan uyanır uyanmaz '' Miyokloni irkilme neden olur? Neden uykuya dalarken aniden irkiliriz?'' sorusuna yanıt aranmaya başlar. Peki Miyokloni irkilme neden olur? Neden uykuya dalarken aniden irkiliriz?

MİYOKLONİ İRKİLME NEDİR,NEDEN OLUR?

Miyokloni (Miyoklonus ya da Myoclonus olarak da bilinir), merkezi sinir sisteminden kaynaklanan bir veya birden çok kasta meydana gelen istemsiz ve kısa süreli kasılmadır. Bu duruma bir hastalık belirtisi demek doğru olmaz. Miyoklonik seğirmeler ani veya ardışık kas kasılması sonucu ortaya çıkar. Kasların kasılmasına pozitif miyoklonus, gevşemesine ise negatif miyoklonus adı verilir.

Myolonus'un en yaygın türü uykuya dalma sırasında görülür. Bilim adamları uyku esnasındaki ani irkilmeleri bu faktöre bağlamaktadır. Bu kasılmalar sinir sistemi hastalıklarından kaynaklanabilir. Fakat hatırlatalım ki, bu durumu yaşamış insanların hepsinde sinir sistemi rahatsızlığı olduğu yorumunun yapılması yanlış olur. Hasta uykuya dalarken beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemi, gün içinde sürekli hareket ettikten sonra aniden hareketsiz kalan vücudu ölü sanar ve tekrardan harekete geçirmek için vücuttaki kaslara sinyaller gönderir. Bu sinyaller kasların, dolayısıyla vücudun ani kasılmasına ve titremesine sebep olur.

UYKUYA DALARKEN SIÇRAMA, TİTREME NEDEN OLUR?

Anksiyete bozukluğu

Huzursuz bacak sendromu

Uykuda peryodik hareket bozukluğu

Stres, depresyon

Myoklonik epilepsi

Uykuda solunum durması

Yemeği kaçırmak, çok yemek yemek

Çok yorgunluk

Enerji içeceklerini çok fazla içme

Myclonic kasılmalar yaşama

Uykuya dalarken veya uykudan uyanırken tetiklenen beyindeki bazı merkezlerin uyarılmasından dolayı kas atmaları yaşama

Çok fazla kahve, çay, kola gibi kafeinli içecekler içme