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kilo yapar mı? Menopoz kalıtsal mı?

Eyvah, menopoza girdim artık hızla yaşlanacağım… Kilo almam kaçınılmaz olacak… Cinsel hayatım sona erecek… Bunlar dönemine giren kadınlarda en sık duyulan endişe kaynaklarını oluşturuyor. Toplumda kulaktan kulağa yayılan hatalı bilgiler nedeniyle menopoz bir hastalık gibi görülüyor ve bu sürece giren kadınlar paniğe kapılabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay Beydilli Nacak kadınların fizyolojik ve psikolojik olarak derinden etkilendikleri menopozun aslında hastalık değil doğal bir süreç olduğuna dikkat çekerek, “Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, belli aralıklarla yapılan doktor kontrolü ve yakınmalara yönelik uygulanan tedavilerle menopoz dönemini sağlıklı ve mutlu geçirmek hiç zor değil. Ancak bunun için öncelikle menopoz hakkında doğru bilgi sahibi olmak çok önemli, çünkü hatalı bilgiler menopozla başa çıkmayı güçleştirmenin yanı sıra yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebiliyor” diyor.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 17:08
Menopoz kilo yapar mı? Menopoz kalıtsal mı?

ADETİM GECİKTİ, ACABA MENOPOZA MI GİRDİM?

Hayır, her adet gecikmesi değildir. Menopoz genellikle 45-55 yaş arasında (ortalama 48-50 yaşta) görülüyor. Menopoz öncesi dönemde adetler arasındaki süre çoğunlukla uzamaya başlıyor ve adet kanamasının miktarı azalabiliyor. Premenopozal (menopoz öncesi) dönem olarak değerlendirilen bu süreç ortalama 1-1.5 yıl, bazen daha uzun sürebiliyor. Nadiren adetler aniden kesilebiliyor. Menopoz tanısı için 1 yıl boyunca hiç adet görmemiş olmak gerekiyor

ADETİM GECİKTİ, ACABA MENOPOZA MI GİRDİM?

Hayır, her adet gecikmesi menopoz değildir. Menopoz genellikle 45-55 yaş arasında (ortalama 48-50 yaşta) görülüyor. Menopoz öncesi dönemde adetler arasındaki süre çoğunlukla uzamaya başlıyor ve adet kanamasının miktarı azalabiliyor. Premenopozal (menopoz öncesi) dönem olarak değerlendirilen bu süreç ortalama 1-1.5 yıl, bazen daha uzun sürebiliyor. Nadiren adetler aniden kesilebiliyor. Menopoz tanısı için 1 yıl boyunca hiç adet görmemiş olmak gerekiyor

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Menopoz kilo yapar mı? Menopoz kalıtsal mı?
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