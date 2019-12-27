Menopoz kilo yapar mı? Menopoz kalıtsal mı?

ADETİM GECİKTİ, ACABA MENOPOZA MI GİRDİM?

Hayır, her adet gecikmesi menopoz değildir. Menopoz genellikle 45-55 yaş arasında (ortalama 48-50 yaşta) görülüyor. Menopoz öncesi dönemde adetler arasındaki süre çoğunlukla uzamaya başlıyor ve adet kanamasının miktarı azalabiliyor. Premenopozal (menopoz öncesi) dönem olarak değerlendirilen bu süreç ortalama 1-1.5 yıl, bazen daha uzun sürebiliyor. Nadiren adetler aniden kesilebiliyor. Menopoz tanısı için 1 yıl boyunca hiç adet görmemiş olmak gerekiyor

ADETİM GECİKTİ, ACABA MENOPOZA MI GİRDİM?

Hayır, her adet gecikmesi menopoz değildir. Menopoz genellikle 45-55 yaş arasında (ortalama 48-50 yaşta) görülüyor. Menopoz öncesi dönemde adetler arasındaki süre çoğunlukla uzamaya başlıyor ve adet kanamasının miktarı azalabiliyor. Premenopozal (menopoz öncesi) dönem olarak değerlendirilen bu süreç ortalama 1-1.5 yıl, bazen daha uzun sürebiliyor. Nadiren adetler aniden kesilebiliyor. Menopoz tanısı için 1 yıl boyunca hiç adet görmemiş olmak gerekiyor