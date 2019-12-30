Kestane ve kestanenin sağlığımıza katkıları nelerdir?

Beslenmemiz ve sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Sindirim sistemi açısından faydaları:

Kestanenin yüksek posa içeriği kolesterol seviyelerini düşürür aynı zamanda kabızlık ve divertikül gibi bağırsak hastalıklarından korunmaya yardımcıdır.

Beyin fonksiyonları açısından faydaları:

İçeriğinde bulundurduğu B kompleks vitaminleriyle kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler, beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olur ve cilt sağlığı üzerine olumlu etkileri vardır.

Enerjik hissettirir:

Kestane, temel olarak karbonhidratlardan oluşur. Vücut kısa ve uzun vadede ilk enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanır. Tüketiminden 15-30 dakika sonra vücut, ihtiyacı olan karbonhidrat enerjisini karşılamış olur.

Daha güçlü kemikler:

Kestane, bakır minerali içerir. Bakır, kemiklerin sağlamlığını arttıran ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir eser mineraldir. Bağışıklık sistemine katkısı sayesinde daha az hastalanmamızı sağlar. Kestanenin özellikle kış aylarında tüketiliyor olması mevsimsel enfeksiyonlara karşı koruyucu niteliktedir.

Hastalanma riskini azaltır:

Manganez içeriği, serbest minerallerle savaşarak kalp hastalıkları ve kanserle mücadeleye yardımcıdır. Yaşlanma sürecinde de anahtar role sahiptir, bu süreçte damar tıkanıklıklarına karşı koruyucudur.

Glütensiz!

Özellikle çölyak hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir üründür. Kestane unu, lezzeti ve glütensiz olmasıyla çölyak hastalarının beslenmesinde önemli bir alternatiftir.

Yapılan çalışmalar çölyak hastalarının yalnızca dörtte birinin tanısının konduğunu, büyük bir çoğunluğunun ise hastalık durumundan haberdar olmadığını göstermektedir. Eğer glüten içeren buğday ürünleri tükettiğinizde aşırı şişkinlik ve bağırsaklarda düzensizlik yaşıyorsanız, glütensiz alternatif olarak kestane tüketebilirsiniz.

Kimler tüketmemeli?

Her bireyin beslenmesi kendine özgüdür. Bazı durumlarda kestane tüketimi sınırlanmalı veya hiç tüketilmemelidir. Örneğin diyabeti veya gebelik diyabeti olan kişiler kestanenin yüksek karbonhidrat içeriğinden dolayı kan glikoz düzeylerinde yükselme yaşayabilirler. Bu nedenle bu grupta olan bireyler kestane tüketiminde dikkatli olmalıdır.

Haşlanmalı mı fırınlanmalı mı?

Fırınlanmış kestanenin nem içeriği düşer bu nedenle kalorisi de değişir. 100gr haşlanmış kestane 120 kaloriyken 100gr fırınlanmış kestane 190 kaloridir. Eğer fırınlanmış kestaneyi tercih ediyorsanız, miktarını azaltmanız daha sağlıklı olacaktır. İdeal olarak iki adet kestane tükettiğinizde yaklaşık bir dilim ekmek kalorisi alırsınız.