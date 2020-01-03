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Unutkanlığa iyi gelen 6 yiyecek

Gün içerisinde tükettiğimiz , kalp sağlığından şekere, tansiyon hastalıklarından hafızaya kadar her şeye etki ediyor. Besinler, içerdikleri vitamin, mineral ve proteinlerle beden sağlığımıza katkıda bulunurlar. Özellikle sebze ve meyvelerde bol olan proteinler, yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için gereklidir. Vücudun yeterli besin alamaması pek çok farklı hastalığa neden olabilir. Unutkanlık da bu hastalıklardan biridir. Unutkanlığın pek çok farklı sebebi olabilir. Unutkanlık belirtileriniz varsa doktorunuza danışabilirsiniz. Bunun yanı sıra tedavinizi destekleyici nitelikle, de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 23:17 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 23:18
Unutkanlığa iyi gelen 6 yiyecek

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Oldukça sağlıklı bir kuruyemiş olan kabak çekirdeği, magnezyum, demiri çinko ve bakır açısından zengindir. Çinko eksikliğinin alzheimer ve depresyon gibi rahatsızlıklara neden olduğu biliniyor. Günlük olarak tüketeceğiniz bir avuç kabak çekirdeği çinko ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Magnezyum ise öğrenme ve hafıza için gerekli olan bir mineraldir. Demir ve bakır da beynin sağlıklı işleyişi için gerekli olan minerallerdendir. Ayrıca kabak çekirdeği içerdiği minerallerle, bağışıklık sisteminizi güçlendirip, kemik gelişiminizi destekler. Kabak çekirdeği, diyetlerde de tüketilebilir.

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Unutkanlığa iyi gelen 6 yiyecek
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