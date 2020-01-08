Süt reçeli faydaları nelerdir? İşte süt reçelinin mucizevi faydaları

Süt reçeli, sütten yapılan ve daha çok kahvaltılarda tüketilen Güney Amerika tatlısıdır. Yalnızca süt, şeker ve karbonatla yapılan bir tatlı olmasından dolayı hafif sayılabilecek ilginç bir yiyecektir. Kek, kurabiye, dondurma gibi tatlı yapımında kullanabilir, kahvaltılarda reçel ve tatlı yerine tüketilebilir.

Süt reçelinin ekstra faydalı bir özelliği yoktur fakat sütten yapılması, herhangi bir katkı maddesi içermemesi ve nispeten daha hafif bir tatlı olması dolayısıyla tatlı tüketiminde farklı bir alternatif olarak tercih edilebilir.