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faydaları nelerdir? İşte süt reçelinin mucizevi faydaları

Gerçek adı "dulce de leche" olan aslında İspanyol mutfağının vazgeçilmez bir lezzetidir. İspanya'dan tüm dünyaya yayılan bu özel lezzet ülkemizde de sevilerek tüketiliyor. Sadece birkaç malzeme ile yapılabiliyor olması da bu lezzeti benzerlerinden ayırıyor. Peki, neler? Neden uzmanlar süt reçelini özellikle çocukların tüketmesini tavsiye ediyor? İşte süt reçelinin faydaları...

Giriş Tarihi: 8.1.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 15:12
Süt reçeli faydaları nelerdir? İşte süt reçelinin mucizevi faydaları

, sütten yapılan ve daha çok kahvaltılarda tüketilen Güney Amerika tatlısıdır. Yalnızca süt, şeker ve karbonatla yapılan bir tatlı olmasından dolayı hafif sayılabilecek ilginç bir yiyecektir. Kek, kurabiye, dondurma gibi tatlı yapımında kullanabilir, kahvaltılarda reçel ve tatlı yerine tüketilebilir.

Süt reçelinin ekstra faydalı bir özelliği yoktur fakat sütten yapılması, herhangi bir katkı maddesi içermemesi ve nispeten daha hafif bir tatlı olması dolayısıyla tatlı tüketiminde farklı bir alternatif olarak tercih edilebilir.

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Süt reçeli faydaları nelerdir? İşte süt reçelinin mucizevi faydaları
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