Grip (influenza A virüsü) nasıl ortaya çıkıyor? İşte influenza A (H1N1) yani domuz gribi ile baş etmek için 8 öneri

Grip virüsü olarak tanımlanan influenzanın özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlar yapan viral bir hastalık olduğunu dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, önemli bilgiler verdi. Virüsün bazı azı alt tiplerinin hayvanlar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, domuzlarda, kuşlarda da bu enfeksiyonların görülebileceğini belirtti. Burun akıntısı ve hapşırma durumlarının sık yaşandığını ve dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kapıcıoğlu, influenza hastalığının çocuklarda yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı, yaygın kas ağrıları ile seyredebileceği konusunda uyarılarda bulundu.