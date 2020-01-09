Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Grip (influenza A virüsü) nasıl ortaya çıkıyor? İşte influenza A (H1N1) yani domuz gribi ile baş etmek için 8 öneri

( virüsü) nasıl ortaya çıkıyor? İşte influenza A () yani ile baş etmek için 8 öneri

yani influenza genellikle kış aylarında birçok kişinin dert yandığı bir hastalıktır. Özellikle çocuklarda yatağa düşüren ve hastanede kalma nedenleri arasında ilk sıralara yükselen bu tablo, adı verilen bir virüsten kaynaklanıyor. Kış aylarında salgınlara sebep olan influenza enfeksiyonu, genel olarak solunum yoluyla bulaşıyor. Halk arasında olarak da bilinen influenza A () tipi virüsün bulaştığı yüzeyde 2 ila 8 saat boyunca canlılığını koruyacağını belirten Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, influenza hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu.Peki influenza A virüsü nasıl ortaya çıkıyor? İnfluenza A virüsünden korunmak için aşı olmak gerekir mi? İşte influenza A (H1N1) tipi virüsüne dair bilgiler...

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 9.1.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 14:52
Grip influenza A virüsü nasıl ortaya çıkıyor? İşte influenza A H1N1 yani domuz gribi ile baş etmek için 8 öneri

virüsü olarak tanımlanan influenzanın özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlar yapan viral bir olduğunu dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, önemli bilgiler verdi. Virüsün bazı azı alt tiplerinin hayvanlar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, domuzlarda, kuşlarda da bu enfeksiyonların görülebileceğini belirtti. Burun akıntısı ve hapşırma durumlarının sık yaşandığını ve dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kapıcıoğlu, influenza hastalığının çocuklarda yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı, yaygın kas ağrıları ile seyredebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Grip (influenza A virüsü) nasıl ortaya çıkıyor? İşte influenza A (H1N1) yani domuz gribi ile baş etmek için 8 öneri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN