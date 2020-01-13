Adet düzensizliği rehberi: Neden olur, belirtileri nelerdir? Adeti düzenleyen yöntemler

Regl kanaması olarak bilinen adet dönemi, her kadının ay yaşadığı düzenli ve hormonal bir olaydır. Normal şartlarda ayda bir kez olması gereken bu durum bazı kadınlarda ayda birkaç kez olurken bazı kadınlarda ise birkaç ayda bir belki uzun bir zamandan sonra ilk kez olabilmektedir. Bu durum kişiyi sağlıksız bir duruma iter ve hormonal fonksiyonlarının bozulmasına sebep olabilir. Adet düzensizliği olarak adlandırılan bu durumu pek çok kadın hayatında yaşıyor. Bu durumun nedenleri birden fazla sebebe bağlanırken kişiler kendilerinde birkaç belirti gördüğünde doktora başvurabilirler. Örneğin; şiddetli kanama, sürekli yorgunluk, baş dönmesi, kansızlık, sık sık adet görme ya da hiç görmeme gibi durumlar adet düzensizliği belirtileri arasında yer alıyor. Peki; adet düzensizliği tedavisi nasıl yapılır?

ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?

Adet düzensizliği nedenleri birden farklı sebebe bağlanabiliyor. İşte bunlardan bazıları;

Adenomyozis (endometiral dokunun kalınlaşması)

Rahim ve overlerin habis kitleleri

Miyom, polip ya da kistler

Yumurtlamaya bağlı sorunlar

Hormon ilaçları

Hormonal bozukluklar

ADET DÜZENSİZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adet kanaması normal şartlarda 2 ile 7 gün arasında sürdüğü kabul edilir. bunların başlangıcından bir sonraki regl başlangıcına kadar olan süre ise 21 ile 35 gün arasında olması beklenmektedir. Bu döngünün dışında olan süreçte kalan evre adet düzensizliği olarak adlandırılmaktadır. İşte adet düzensizliği belirtileri;

Şiddetli kanama

Sürekli yorgunluk

Baş dönmesi ve kansızlık

Sık sık adet kanaması geçirme ya da uzun süre regl olmama

Regl gününün belirtilen aralıkların dışında gerçekleşmesi

Ağrı, kramp ya da kusma

ADET DÜZENSİZLİĞİ TEDAVİSİ

Adet düzensizliği tek başına tedavi edilebilecek bir rahatsızlık değildir. Genel olarak başka hastalıkların sonucundaki bir bulgu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten ötürü adet düzensizliğine neden olacak tıbbi durum tedavi edilmeli ondan sonra bu durum düzeltilmelidir.

Hormon düzenleyici ilaçlar verilmeli

Polip gibi bir hastalık varsa rahim içi incelenmeli, bölgenin patolojik olarak temizliği yapılmalı

Rahim içinde bulunan iyi huylu miyomlar kanamaya neden olabileceğinden kontrol edilmeli

Bazı miyomlar şiddetli kanamaya sebep olabilir. Bu durumda hastanın yaşına ve durumuna göre karar verilmeli

Kişilerin yaşına, yaşam şartlarına, ergenlik dönemi ya da yaşlılık dönemi gibi durumlara bakılarak hareket edilmeli, tedavi yöntemi seçilmeli

ADET DÜZENSİZLİĞİ TANISI NASIL KONUR?

Adet düzensizliği şikayeti ya da belirtileri olan hasta doktora başvurmalı, gerekli şikayetlerini detaylı şekilde anlatmalıdır. Bu durum kişiden kişiye göre değiştiğinden gerekli ve en doğru tanı da hastanın durumuna göre olacaktır.

ADET DÜZENSİZLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Normalinden farklı bir sürede ya da şiddette kanama geçiren ya da hiç regl olmayan kadınlarda adet düzensizliği bulunur. Bu durumda ilk belirtileri kişi kendine koyabilir, bu sayede doktora başvurabilir.

DOĞUM SONRASI ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDEN OLUR?

Doğumdan sonraki ilk regl kanaması, doğum öncesi gibi olmayacaktır. Belli başlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bunlar;

Küçük kan pıhtıları

Daha ağır akış

Ağrıda artış

Düzensiz kanama

Daha hafif ya da daha ağrılı kramplar

Doğum sonrası adet düzensizliği doğuma bağlı olarak komple değişmektedir. Adet döngüsü ve düzeni bu duruma bağlı olarak vücutta değişim gösterecektir. Aynı zamanda vajinal yoldan ya da sezaryen ile doğum yapan kadınlarda doğumdan sonra kanama ve vajinal akıntı gözlenebilir. İlk birkaç hafta bu durum daha ağır ya da yoğun geçebilir.

B12 İĞNESİ ADET DÜZENSİZLİĞİ YAPAR MI?

B12 iğnesinin adet düzensizliği yapıp yapmadığı kişiden kişiye göre değişmektedir. Bu durum hakkında net ve doğru bilgi vermek sadece hastanın durumuna göre değişmektedir.

EMZİRME DÖNEMİNDE ADET DÜZENSİZLİĞİ

Emzirme döneminde adet düzensizliği yaşanabilir. Bu normal bir durumdur. Genellikle doğumdan 6 ile 8 hafta sonra eski haline dönen bu durum kişilere ve durumlarına göre de değişiklik göstermektedir.