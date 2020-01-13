Bebeklerde büyüme atağı belirtileri ve nedenleri nelerdir? Ataklar ne zaman başlar?

Bebeklerde büyüme ataklarında ebeveynlere çeşitli görevler düşer. Anne karnından dünyaya gelen bebekler bu süreçten itibaren gelişme gösterir. Bebeklerin iştahında genellikle artış varsa büyüme atağı geçiriyordur. Uzmanlara göre bebeklerde büyüme atak haftaları 2., 3., 6. haftalarda ve 3. ila 6. aylarda gerçekleşiyor. Peki Bebeklerde büyüme atakları ne zaman olur? Bebeklerde büyüme atakları belirtileri nelerdir? Atak haftası hesaplama nasıl olur?

BEBEKLERDE BÜYÜME ATAĞI NEDİR?

Doğduktan hemen sonra bebekler büyüme ve gelişme gösterirler. Aydan aya farklılık gösteren ataklar uzmanlara göre 2., 3., 6. haftalarda ve 3. ila 6. aylarda gerçekleşiyor. 2 yaşa kadar toplamda 10 büyüme atağı gösterip en son 2. yaş sendromunu yaşarlar. Bebeklerde büyüme atakları 2-4 gün arasında sürer. Bebekler büyüdükçe atak süreleri bir haftaya kadar uzayabiliyor.

BÜYÜME ATAĞI CETVELİ

Bebekler büyüme yaşarken bunun belli haftaları vardır. Bebeklerin 2-4 ay arasında tükürük bezleri gelişirken damaklarda kaşınma, salya akması gibi belirtiler görülür. 6-7. Ayda diş çıkarırken 38 dereceye kadar; hafif ateş, salya akması ve son olarak huzursuzluk görülebilir.

BEBEKLERDE BÜYÜME ATAĞI DÖNEMLERİ NE ZAMAN?

Bebekler büyüme dönemlerinde çeşitli reaksiyonlar gösterebilir. Bebekler 2 haftalıkken, 5haftalıkken, 6 haftalıkken, 12 haftalıkken, 15 haftalıkken, 23 haftalıkken, 34 haftalıkken, 42 ve 54 haftalıkken büyüme atağı geçirebilir.

1 YAŞ SONRASI BÜYÜME ATAKLARI

Bebekler büyüme zamanında vücut gelişimi etkilenir. Kolları, elleri ve bacakları yavaş yavaş uzamaya başlar. Bebekler bilindiği üzere uyku esnasında büyüme yaşarlar. Çevrenin farkına varırlar, ihtiyaçları değişir, beslenme ve güven ihtiyaçlarına yenileri eklenir. Bu ihtiyaçlar; renkleri keşfetmek, hareket eden nesneleri ayırt etmek gibidir.

BEBEKLERDE BÜYÜME ATAĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Emeklemek, diş çıkarmak, konuşmak ve yürümek gibi eylemleri gerçekleştiren bebeklerde büyüme atakları hafta hafta değişiklik gösterir. Bebekler bu dönemde uykuya ihtiyaç duyarlar.

Geceleri daha nadir uyanır, gündüz uykuları daha uzun sürer. Yeni beceriler kazanır. Örneğin oyuncağını yakalayabildiği, dönmeye başladığı veya desteksiz oturabildiği fark edilir.

Uyku düzeni değişir. Bazı bebekler daha sık uyanırlar, gece birkaç kez uyanarak emmek isteyebilirler.