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, belirtileri nelerdir? ve nasıl tedavi edilir?

faktörü olarak bilinen bir protein eksikliği sonucu kanın normal olarak işlevini görememesi durumuna hemofili denir. Yaşam boyu süren bir durumdur ve buna anormal bir gen neden olmaktadır. Pıhtılaşma faktörleri doğuştan eksiktir ve buna bağlı olarak da kanama durmaz, pıhtı oluşumu gerçekleşmez. Bu durumu anne ve babalar çocuklarına geçirir. Ancak taşıyıcı genler annede bulunsa da bu hastalık genel olarak erkeklerde görülür. Hemofili belirtilerinde hastalığın şiddeti ve ortaya çıkma yaşı faktör eksikliğinin seviyesine göre değişmektedir. Vakaların bazılarında ebeveynler yalnızca taşıyıcı olup hastalığa ait belirtiler olmadığından bu rahatsızlığın kendilerinde olup olmadıklarını bilmezler. Erkeklerde daha sık görülüp kadınlarda daha az görülen ve nasıl tedavi edilir?

Giriş Tarihi: 13.1.2020 12:08
Hemofili nedir, belirtileri nelerdir? Hemofili neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Sosyal medyada trend olan hemofili vatandaşlar tarafından merak edildi. Gen tedavilerinin bu hastalığa umut vaat etmesi hastalığa sahip olan kişiler için de bir umut kaynağı oldu. Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Antmen, Türkiye'de ilk kez genç erişkin bir hemofili hastasına gen tedavisi uyguladıklarını açıkladı. Bunun üzerine merak edilen bu hastalık ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaya başlandı. Bu bağlamda; , belirtileri nelerdir?

İşte ayrıntılar…

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Hemofili nedir, belirtileri nelerdir? Hemofili neden olur ve nasıl tedavi edilir?
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