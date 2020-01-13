Hemofili nedir, belirtileri nelerdir? Hemofili neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Sosyal medyada trend olan hemofili vatandaşlar tarafından merak edildi. Gen tedavilerinin bu hastalığa umut vaat etmesi hastalığa sahip olan kişiler için de bir umut kaynağı oldu. Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Antmen, Türkiye'de ilk kez genç erişkin bir hemofili hastasına gen tedavisi uyguladıklarını açıkladı. Bunun üzerine merak edilen bu hastalık ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaya başlandı. Bu bağlamda; hemofili nedir, belirtileri nelerdir?

İşte ayrıntılar…