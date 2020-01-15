Arı sütünün sahtesine dikkat!

Arı sütü, hem üretiminin zahmetli olması hem de mucize etkilerinden dolayı dünyanın en pahalı sütlerinden biridir. Üretim koşullarının zorluğu nedeniyle ülkemizde yılda sadece 50 kg kadar üretilen arı sütünün kilosu ortalama 15-20 bin civarında. Dünya genelinde ise en çok Japonya'da arı sütü üretiliyor.

ARI SÜTÜ NASIL ELDE EDİLİYOR?

Arı sütü, genç bal arılarının salgı bezlerinde üretilir ve Kraliçe arı hayatı boyunca arı sütü ile beslenir. Bu nedenle kraliçe arının ömrü 5-6 yıldır.

ARI SÜTÜNÜN İÇERİĞİNDE NE VAR?

%66'sı sudan, %14,5'i karbonhidrattan, %4,5'i lipidden ve %13'ü aminoasitten oluşuyor. B1, B2, B3, B12, biotin, inositol, asetilkolin, folik asit, A, C, D, E vitaminleri, bazı mineraller, enzimler, hormonlar, antibakteriyel ve antibiyotik bileşenleri içeriyor.

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ARI SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Arı sütü içinde bulunan aktif bileşikler sayesinde anti-viral, anti-bakteriyel, anti-inflamatuar ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahiptir.

Kan şekerini düşürücü etkide bulunur. İştah üzerinde düzenleyici etkisi nedeniyle iştah açıcı olarak kullanılabilir.

Özellikle propolis ile birlikte kullanıldığında gribe karşı çok iyi bir koruma sağlar. Çocukların öğrenme ve algılama işlevlerinin arttırılmasına yardımcı olurken, gama globülin ile de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde rol oynayarak büyümelerine destek olur.

Kolit gibi mide hastalıklarının tedavisinde olumlu etkiler gösterebilir. Bedensel ve zihinsel yorgunluğa karşı enerji kaynağıdır. Vücuda zindelik kazandırır. En son çalışmalar arı sütünün kanserle mücadele etmede de oldukça umut verici olduğunu belirtmektedir.

ARI SÜTÜNÜN TÜKETİM MİKTARI NE OLMALI?

Günlük doz için net bir miktar yoktur. Ancak, arı sütünün saf şekilde yetişkinlerde günlük 500 mg, bir rahatsızlığa karşı kullanılacaksa da günlük 1 gr alınabileceği ifade ediliyor.

Çocuklarda ise yaşa ve doktor tavsiyesine göre yetişkin dozunun ¼'ü olarak tüketilmesi öneriliyor. Arı sütü tüketimi için en çok tercih edilen yöntem; sabah ve akşam saf arı sütünü dilinizin altına alarak yaklaşık 30 saniye tutmak, daha sonra isteğe bağlı olarak bir miktar su ile yutmaktır.

Arı sütü tüketimi için en çok tercih edilen yöntem; sabah ve akşam saf arı sütünü dilinizin altına alarak yaklaşık 30 saniye tutmak, daha sonra isteğe bağlı olarak bir miktar su ile yutmaktır.

ARI SÜTÜ NASIL TÜKETİLMELİ?

Bazı kişiler saf haliyle tüketmekte zorlanabilirler. Eğer siz de bu konuda sıkıntı yaşarsanız arı sütünü saf bal ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Ayrıca keten tohumu, öğütülmüş üzüm çekirdeği gibi takviyelerle tüketimini kolaylaştırabilirsiniz.

ARI SÜTÜ NASIL SAKLANMALI?

Donmuş şekilde 18 ay bozulmadan saklanabilmektedir. Buzdolabında ise 1,5-2 ay bozulmadan durabilir. Kullanan kişi sayısına ve dozuna bağlı olarak, haftalık kullanım miktarlarına bölerek ayrı bir kaba aktarıp geride kalan miktarı yine derin dondurucunuza koyarak da daha iyi bir koruma sağlayabilirsiniz.

Ayrıca hiçbir şekilde ışık görmemesine de dikkat ediniz. Arı sütünü kullanırken kesinlikle metalle temas olmamalıdır. Tahta veya plastik kaşık kullanılması tavsiye edilir.

KİMLERİN ARI SÜTÜ TÜKETMESİ SAKINCALIDIR?

İki yaşından küçük çocuklar, arı sütüne ve arı ürünlerine alerjisi olanlar, özellikle saman alerjisi olanlar bu besini kullanmamalıdır. Ayrıca fazla kiloya sahip olanlar, diyet yapacak olanlar, metabolik hastalığa sahip olanlar, kanser hastaları ve herhangi başka bir hastalığa sahip olan kişiler tüketim miktarları ve tüketim şekilleri hakkında mutlaka konusunda uzman bir diyetisyene danışmalıdırlar.

ARI SÜTÜNÜN GERÇEK OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, arı sütünün gerçek olup olmadığını tüketicilerin anlamasının çok güç olduğunu söylüyor. Bu nedenle ürünü aldığımız yer çok önemlidir. Bildiğiniz ve tanıdığınız arıcılardan temin etmeniz daha doğru olacaktır. Marketlerde ve aktarlarda satılan ürünler hakkında yorum yapmak çok güç. Çok kolay bir şekilde sahtesi yapılabilecek bir ürün. Kekeçoğlu, arı sütünün çok zahmetli elde edildiğini, başka ürünlerde olmayan birçok özelliği bulunduğunu da sözlerine ekledi.