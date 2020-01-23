Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'ye gelebilir mi? Korona hastalığı neden olur?

virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye'ye gelebilir mi? Korona hastalığı neden olur?

Çin'de ortaya çıkan hastalığın sebebi olarak görülen virüsü salgınının hızla yayılabileceği konusunda tüm dünya adeta kırmızı alarm verdi. İnsandan insana geçebilen bu hastalık Türkiye'ye gelebilir mi, gelirse korunma yolları nasıl olmalı şeklindeki sorularınızın cevabını Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta A Haber'e değerlendirdi. Haberimizin devamından tüm dünyayı ayağa kaldıran hastalık ile ilgili olarak nedir? Corona virüsü belirtileri nelerdir, Türkiye'ye gelebilir mi? şeklindeki sorularınızın cevabına ve bu hastalıkla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.1.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 09:08 ABONE OL
Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'ye gelebilir mi? Korona hastalığı neden olur?

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan Virüsü adı ile bilinen salgın tüm dünyada gündem haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü birçok insanın ölümüne yol açan bu hastalık ile ilgili kriz zirvesi düzenlemesi çağrısında bulunurken Akciğer hastalılarına neden olan bu salgın ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. İlk aşamada yüksek ateş ve öksürük gibi basit belirtiler ile kendini gösterse de ilerleyen durumlarda kişilerde böbrek yetmezliği gibi ölümcül hastalıklara neden oluyor. Peki, nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'ye gelebilir mi?

CORONA VİRÜSÜ NEDİR, TÜRKİYE'YE GELEBİLİR Mİ?

Ocak 2020'de salgını araştıran sağlık komisyonu ekibi başkanı Zhong Nanshan'a göre Çin'in Guangdong eyaleti'nde, insandan insana bulaşma doğrulandı. Şu anda yeni virüs için spesifik bir tedavi mevcut değildir, ancak mevcut anti-virallerin kullanılabilme ihtimali olabilir ifadeleri kullanıldı.

Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'ye gelebilir mi? Korona hastalığı neden olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN