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Cevizi suda bir gece bekletip içerseniz...İşte cevizli suyun inanılmaz faydaları

, C vitamini, B12, E, K: A vitaminleri, tiamin: beta-karoten, lutein ve zeaksantin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, B6, folat açısından zengin olan harika bir besindir. Ceviz suyunda ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum gibi minerallerden bol miktarda bulunur. Kolestrolü düşürür, kabızlığı giderir, kilo vermeye yardımcı olur. Peki cevizli suyun vücudumuza ne gibi faydaları bulunur? İşte aç karna içmenin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 14:40 ABONE OL
Cevizi suda bir gece bekletip içerseniz...İşte cevizli suyun inanılmaz faydaları

Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek elde etmeniz mümkün. Peki ceviz suyunun sağlığımıza faydaları neler? İşte cevabı...

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Cevizi suda bir gece bekletip içerseniz...İşte cevizli suyun inanılmaz faydaları
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