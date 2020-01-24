Diş buğdayı nedir, malzemeleri nelerdir? Diş buğdayı neden ve ne zaman yapılır?

Geçmişten günümüze gelene kadar birçok farklı gelenek ve kültür taşınmış, ailesel ve kişisel olarak bunları uygulamışızdır. Bu geleneklerden bir tanesi de diş buğdayıdır. Bebeklerin ilk defa dişleri çıktığı zaman uygulanan bu gelenek herkes tarafından yapılmasa da yapanlar da vardır. Farklı konseptlerde yapılan uygulamaları da mevcuttur. Anneler tarafından araştırılan konulardan biri olan diş buğdayı nasıl yapılır? Diş buğdayı adetleri nelerdir?
Eski bir Anadolu geleneği olan diş buğdayı bebeklerin ilk kez dişleri çıktığında yapılan bir gelenektir. Günümüze kadar gelse de hemen hemen herkes bu geleneği uygulamaz.
Malzemeler
Hazırlanışı
Buğday ve nohut bir gece önceden suya konulur. İyice yıkanıp tuzlandıktan sonra bol suda haşlanır. Kıvama gelince ocağın altı kapatılır. Ilındıktan sonra tencereden alınır ve büyük bir kaseye boşaltılır. Küçük parçalar halinde doğranan kuru meyveler ile dövülmüş çerezler eklenip karıştırılır. Servis kaplarına koyulup ikram edilir.
Eski zamanlardan beri bir gelenek olan diş buğdayı vatandaşlar tarafından merak edildi. Özellikle diş buğdayının amacı bebeklerin dişlerinin buğday gibi sağlıklı olması, hayatının bereketli olması gibi sebeplerden ötürü yapılmaktadır.
Bebeklerin ilk kez diş çıkardığı zaman diş buğdayı yapılır. Her bebek farklı zamanlarda diş çıkardığında diş buğdayı partisi zamanları da buna göre değişmektedir.
Bebeğin ilk dişinin görünmesi ile birlikte hazırlıklar başlar. Bebeğin giyeceği kıyafetlerden tutun da ikram edilecek ikramlıklara ve adetlere varana kadar hazırlıklar yapılır. Bebeğe hediyeler alınır. Bebeğin başının üzerinde buğdaylar toplanır. Bu durum bebeğin dişlerinin inci gibi, tek sıra ve düzgün olması için yapılması düşünülen bir gelenektir. Bebeğin başının üzerine bez serilir ve çeşitli meslek gruplarından objeler konulur. Hangi mesleklerden olabileceğine dair fikir yürütülür.