Hamilelikte çatı muayenesi nedir, nasıl ve ne zaman yapılır? Muayene sonrası kanama ne kadar sürer?

Hamilelikte çatı muayenesi gebeliğin son haftalarında uzman doktorunuzun isteği ile gerçekleştirilen bir testtir. Yapılan bu test ile normal doğum gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinize bakılır. Vajinal yol ile yapılan bu muayene sonucunda bazen sezaryen kararı verilebilir. Hamilelikte çatı muayenesi 37. Haftadan sonra gerçekleştirilebilir. Peki, Hamilelikte çatı muayenesi nedir, nasıl yapılır? çatı muayenesi sonrası kanama ne kadar sürer? İşte tüm ayrıntılar…

HAMİLELİKTE ÇATI MUAYENESİ NEDİR?

Çatı muayenesi gebeliğin son haftalarında (37 haftadan sonra) annenin pelvis kemiklerinin (çatı kemiklerinin) yani doğum yolunun değerlendirilmesi için yapılır, vajinal yolla yapılan bu muayeneye halk arasında alttan muayene de denir.

Bu muayeneye göre doğum yaklaşmadan önce normal doğumun gerçekleşebilme ihtimali değerlendirilir. Doğumun sezaryenle gerçekleşeceği kesin olan bir hastada çatı muayenesi yapılmasına gerek yoktur.

Çatı muayenesi normal jinekolojik muayene masasında ve aynı şekilde jinekolojik muayene pozisyonunda yapılır. Doktor iki parmağı ile çatı kemiklerinin durumunu değerlendirir. Bebeğin kilosu ile doğum yolunun darlığını-genişliğini kıyaslayarak normal doğum mümkün olabilir mi diye değerlendirme yapar.

Çatı muayenesi ne zaman yapılır?

Hamilelikte çatı muayenesi gebeliğin 37. Haftasından sonra gerçekleştirilmektedir.

Hamileliğin düzenli olarak izlenmesi, hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının ve bunların tedavisinin erken tespit edilmesine izin verir, böylece normal bir hamilelik ve sağlıklı bir bebeğin doğumu şansını artırır.

Aşağıdaki bilgiler, risk faktörü olmayan kadınlar için hamilelik sırasında tavsiye edilen muayenelerle ilgilidir. Gerektiğinde, izleme ve sizin için önerilen sınavların kapsamı dahilinde değişiklikler yapmak mümkündür. Yüksek riskli gebeliği olan kadınların izlenmesi HMO'larda (kupot cholim) yapılacaktır.

Aşağıda ayrıntıları verilen bilgiler, hamilelik ve hamilelik sırasında muayene ile ilgili tüm bilgileri sağlamayı amaçlamaz ve bireysel tıbbi konsültasyonun yerini tutmaz.

Hamilelikten önce veya hamilelik sırasında doktorla ilk görüşmenizde partnerinizle görüşmeniz istenir. Bu toplantıda, doktor siz ve geniş aileniz hakkında tıbbi bilgi toplayacak ve hamilelik öncesinde ve sırasında hangi muayenelerin, tedavilerin ve konsültasyonların vb. Yapılması gerektiğini belirleyecektir.

Çatı muayenesi sonrası kanama ne kadar sürer?

Hamilelikte yapılan çatı muayenesi genel olarak kanamaya neden olmasa da bazı kişilerde görülür ancak oldukça kısa sürelidir.

Hamileliğin izlenmesinin yönetimi ve koordinasyonunun bir tarafça yapılması arzu edilir. Birden fazla bakım sağlayıcısı optimal tedaviyi sağlamaz ve hatta izleme ve tedaviyi daha da zorlaştırabilir.

Aşağıdaki tablo hamilelik sırasında önerilen muayeneleri, uygulama zamanlarını ve hedeflerini detaylandırmaktadır. Muayeneler haftalarca hamilelik yaşına veya trimestere göre düzenlenir. Muayenelerin çoğu rutin olarak, her hamile kadına ve her hamileliğe sunulur. Bazı muayeneler fetüste kusurların erken saptanması için tasarlanmıştır ve bu muayeneleri yapmak isteyip istemediğinize karar vermelisiniz. Kendi kişisel profilinize ve hamileliğinizin seyrine göre ek muayeneler yapmanız tavsiye edilebilir.

Çatı muayenesi nasıl yapılır?

Hamilelikte çatı muayenesi ağrılı değildir. Hamileliğin son haftalarında vajina dokusunda esneme olduğundan rahatlıkla muayene gerçekleştirilir. Bazı durumlarda kanama yaşansa da genel olarak bu durum görülmez. Riski olmayan hatta oldukça faydalı bir muayenedir.

Ayrıntılı olarak yapılan bazı muayeneler Sağlık Sepeti'ne dahil edilmiştir ve Tipat Halav Anne ve Bebek Bakım Merkezleri veya HMO'lar (kupot cholim) çerçevesinde sunulmaktadır; ve bazıları sepet içinde değil, Sağlık Bakanlığı ve profesyonel tıbbi dernekler tarafından tavsiye ediliyor. Ayrıca, tedavi eden doktorun kararına göre, ek muayeneler olabilir. Sağlık Sepetine dahil olmayan muayeneler özel olarak, ödeme yoluyla yapılabilir veya bazen HMO'ların ek sigortası veya özel sigorta kapsamında olabilir. Yapmak istediğiniz muayeneleri yapmadan önce, sizi güvence altına alan HMO'daki uygunluğunuzu kontrol etmeniz istenir.

Çatı muayenesi doğumu tetikler mi?

Bu tip muayenenin doğumu tetikleme gibi bir durumu olması söz konusu değildir. Oldukça risksiz olan bu muayene sayesinde kişinin normal doğum yapabilip yapabilemeyeceği test edilmektedir.

Tablonun olası tüm muayeneleri göstermediğine ve özel ve kamu tıbbı çerçevesinde, hamilelik sırasında yapılabilecek, tavsiye edilmeyen muayeneler de dahil olmak üzere çeşitli muayenelerin giderek artan bir kullanılabilirliğine dikkat edilmelidir. profesyonel tıbbi dernekler tarafından. Bu muayeneler tabloda görünmez. Muayene listesi zaman zaman güncellenir. Bu nedenle tıbbi personelden güncelleme almanız önerilir.