Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribinden korunmak için ne yapmak gerekiyor?

Ülkemizde görülme oranı düşük olan domuz gribi ilk defa ABD ve Meksika ülkelerinde görülmeye başlandı. Özellikle hamile, yaşlı ve çocuklar daha fazla risk altında bulunmaktadır. Bir solunum yolu hastalığı olan domuz gribi nadiren insanlara geçmektedir. Aynı zamanda H1N1 virüsü olarak da bilinen domuz gribi belirtileri birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte domuz gribinden korunmanın yolları ve domuz gribi belirtileri…

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Domuz gribi, insanlarda grip hastalığına benzer şekilde görülen solunum yolu hastalığıdır. Oluşum nedeni, A (H1N1) tipi virüstür. Bu virüs çeşidi insan, domuz ve kuş virüslerinin karışımı olarak bilinmektedir. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD'de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır. Temel olarak grip ile arasında pek bir fark olmayan bu hastalık, toplumda büyük bir kesimin daha önceden bu virüs ile karşılaşmamış ve bu hastalığa karşı bağışıklık kazanamamış olması nedeniyle normal gribe göre daha ağır bir tablo şeklinde seyretmektedir.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribi hastalığı, yani H1N1 virüsünün sebep olduğu hastalığın belirtileri, mevsimsel grip ile hemen hemen aynıdır. Kişisel özelliklere göre değişmekle beraber domuz gribi belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

- Zor nefes almak ve nefes darlığı - Bilinç bulanıklığı - Sık ve uzun süreli kusma - Baş ağrısı - Boğaz ağrısı - Burun akıntısı - Öksürük - Vücut ağrıları - Ateş - Üşüme ve yorgunluk

Grip belirtileri virüse maruz kaldıktan yaklaşık bir ila üç gün sonra ortaya çıkar.

Belirtiler düzenli grip benzeri tedavilerle tedavi edilebilir. Bununla birlikte, bir doktor hastayı domuz gribi şüphesinin doğruluğu konusunda muayene etmeli ve bireysel semptomların nasıl tedavi edileceği ile ilgili tavsiyelerde bulunmalıdır.

DOMUZ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir.

DOMUZ GRİBİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Domuz gribinden korunmak için aşı yaptırılmalıdır. Özellikle risk grubu olarak belirlenen en önemli önlem ellerin yıkanmasıdır. Genel sağlık önlemlerine dikkat etmek gerekir, uykusuz kalınmamalı, fiziksel aktivite sağlanmalı, günlük stres kontrol edilmeli, bol sıvı ve besleyici gıdalar alınmalıdır. Hasta kişilerle yakın temastan kaçınmalıdır. Cansız yüzeylerin çamaşır suyuyla silinmesi yeterlidir.

Aşağıdaki önlemleri alarak sadece gripten değil; grip gibi solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz;

Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatınız. Mendilinizi kullandıktan sonra çöp sepetine atınız. Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayınız. Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de etkilidir. Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız. Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat ediniz. Hastalığın bulaşmaması için çevrenizdeki kişilerden uzak durunuz. Bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırınız.