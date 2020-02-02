Kadın sünneti nedir? Kadın sünneti neden yapılır?

Kadın sünneti, ciddi cağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur. Ancak, halen dünyanın farklı bölgelerinde kadın sünneti yapılmaktadır. Peki, kadın sünneti nedir ve neden yapılır? Kadın sünneti, dış kadın genital organının kısmen veya tamamen kesilmesini ifade eder. Genellikle bebeklik ve 15 yaş arasında yapılır, ancak yetişkin kadınlar da bazen kadın sünneti görülmektedir. Kadın sünneti terimi, genellikle dini durumlar dışındaki nedenlerle bir kadın veya kız çocuğunun genital organında herhangi bir cerrahi müdahale anlamı taşımaktadır.. Uygulamanın, Hıristiyanlığın ya da İslam'ın gelişinden önce başladığı düşünülmektedir.

KADIN SÜNNETİ NEDİR?

Kadın sünnetinin sonuçları erkek sünnetinden oldukça farklıdır. Günümüzde, Mısır'daki vakaların yüzde 77'sine kadar da dahil olmak üzere sağlık çalışanları tarafından daha fazla kadın sünneti operasyonu gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, dünya çapında her 5 operasyondan 4'ü hala sağlıksız koşullarda, ciddi sağlık sonuçları olan geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır.

Kadın sünneti en çok Afrika'nın kuzey-doğu, batı ve doğu bölgelerinde, Orta Doğu ve Asya'nın da bazı bölgelerinde yaygındır. Bugün yaşayan 200 milyondan fazla kız ve kadının en yaygın olduğu 30 ülkede kadın sünneti oldukları tahmin edilmektedir.

Kadın sünnetinin farklı türleri vardır ancak, bu uygulama yüksek oranlarda zararlıdır ve dünya sağlık örgütünün de konuyla ilgili bir bilgilendirme metni vardır. Bu türlerden en çok yapılanı şöyle sıralanabilir:

Klitoridektomi: Bu uygulamada, klitoris kısmen veya tamamen kesilir.

Eksizyon: Klitoris ve labia minora kısmen veya tamamen kesilir. Ayrıca labia majoranın çıkarılmasını da içerebilir.



Dünya Saülık Örgütü (DSÖ), kadın sünnetini "tıbbi olmayan amaçlar için kadın cinsel organlarına yönelik diğer tüm zararlı prosedürler" olarak tanımlamaktadır ve genital bölgeyi iğneleme, delme ve kesme gibi uygulamaları içerir.

ERKEKLERDE SÜNNET NEDİR?

Sünnet, tipik olarak kişisel veya dini nedenlerle yeni doğmuş bebeklere ya da erken yaşta çocuklara yapılır. Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde sünnet de aynı nedenlerle yapılabilir. Erkeklerde ise sünnet, büyük çocuklar veya yetişkinler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli durumları tedavi etmek için sünnet gerektirebilir:

balanit (sünnet derisinin şişmesi)

balanopostit (sünnet derisi iltihabı)

paraphimosis (geri çekilmiş bir sünnet derisini orijinal pozisyonuna geri döndürememe)

fimosis (sünnet derisini geri çekememe

