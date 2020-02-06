Çörek otu yağının mucizevi faydaları

ÇÖREK OTU YAĞI PEK ÇOK HASTALIĞA KARŞI KULLANILIYOR

Çörek otu, Güneybatı Asya'ya özgü bir bitki olan Nigella sativa tohumlarından elde edilir. Çörek otundaki esas etkiyi "Timokinon" adı verilen kilit bir bileşik sağlamaktadır. Timokinon, Nigella sativa tohumunun uçucu yağından elde edilen aktif bileşik olup, yüksek miktarda antioksidan içermektedir. Timokinon, düşük yan etkileri ile diğer yağlara göre çok daha rahatlıkla kullanılabilmektedir. Çörek otuna alerjisi olmayan kişiler doğru oranlarda olmak koşuluyla, çörek otunu her gün tüketebilirler. Çörek otu yağının da bilinçli bir şekilde ve doğru formda kullanılması önemlidir.