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yüksekliği nedir? Belirtileri nelerdir ?

Yapılan kan tahlili sonucunda hormonunun normal değerler aralığından daha yüksek seviyede olma durumuna FSH yüksekliği denir. Üroloji ve Doç.Dr.Emre Bakırcıoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:54 ABONE OL
Fsh yüksekliği nedir? Belirtileri nelerdir ?

Doğal yöntemlerle gebe kalmakta güçlük çeken çiftlerin, bir doğurganlık uzmanından yardım alması gerekir. Her planı kesin bir teşhis ile başlamaktadır ve bu nedenle kısırlık teşhisi öncesinde problemin kaynağı tespit edilmelidir. Erkeklerin muayenesi ile birlikte bazı testlerin yapılması gereklidir.

Çocuk sahibi olma sorunu yaşayan olgularda yapılması gereken incelemelerin başında seviyelerinin ölçülmesi gelir. seviyelerinin sperm üretimi üzerinde etkili olması nedeniyle kan testi ile seviyesinin belirlenmesi yapılmalıdır. FSH yüksekliği hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme sağlığını değerlendirmede kadında over ve erkekte testisin fonksiyon bozukluğunu belirlemede rol oynar.

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Fsh yüksekliği nedir? Belirtileri nelerdir ?
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