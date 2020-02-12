Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Epilepsi belirtileri nelerdir? Epilepsi hastalığı nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır?

Epilepsi belirtileri nelerdir? Epilepsi hastalığı nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır?

Sağlıklı bir yaşam her insanın isteğidir, ancak bazı durumlarda bizim kontrolümüz dışında gelişerek sağlığımız bozulabiliyor. Yaşam kalitesini bozan bu hastalıklardan biri de epilepsi diğer adıyla sara olarak karşımıza çıkmakta. Bu hastalığı merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde , belirtileri nelerdir, nöbeti sırasında ne yapılmalı? soruları yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. Diğer yandan hastalığa ilişkin epilepsi nasıl anlaşılır, hastaların davranışları nasıldır, genetik mi, nöbeti tetikleyen nedenler nelerdir, öldürür mü şeklinde soruları da yoğun şekilde merak ediyor. Peki, Epilepsi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, nöbeti sırasında ne yapılmalı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 14:39 ABONE OL
Epilepsi belirtileri nelerdir? Epilepsi hastalığı nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır?

İnsan vücudunun sağlığının bozulması sonucunda yaşam kalitesinde oldukça önemli bir kayıp ortaya çıkmakta. Bu hastalıkların en önemlilerinden biri de epilepsi diğer adıyla sara rahatsızlığıdır. Vatandaşlar bu önemli rahatsızlığın ne olduğu, belirtileri ve sara nöbeti geçiren birisini gördüklerinde neler yapabileceklerini merak ederek arama motorlarında Epilepsi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, nöbeti sırasında ne yapılmalı? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan vatandaşlar bu hastalıkla ilgili olarak epilepsi nasıl anlaşılır, hastaların davranışları nasıldır, genetik mi, nöbeti tetikleyen nedenler nelerdir, öldürür mü sorularını da diğer yandan merak ederek araştırmaya devam ediyor. Peki, Epilepsi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, nöbeti sırasında ne yapılmalı? İşte detaylar…

EPİLEPSİ - SARA HASTALIĞI NEDİR?

Halk tabiriyle "sara hastalığı" ismiyle de anılan epilepsi, beynin işlevlerinde meydana gelen kısa süreli aksaklıklar – bozukluklar olarak açıklanabilir ve beyinde bulunan hücrelerinde meydana gelen geçici şekilde anormal elektriksel yayılmayla birlikte kendini gösterir. Epilepsi hastalığı dünyada yer alan insan nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 1'lik kısmını etkisi altına alan bir rahatsızlıktır. Epilepsi hastalığı, erkek ve kadın cinsiyetinde ırk ayırdı olmasızın eşittir. Her yaş grubunda görülen bu hastalık, uzun süreli olarak müşahade altına alınmayı gerektiren bir hastalıkla olmasıyla birlikte daha fazla gençler ve yaşlılarda görülür.

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Vücutta meydana gelen ani şekilde kasılmalar
  • Kol ve bacaklarda engel olunmayan sallantılar
  • Şuurun kaybolması
  • Hızlı olarak kafa sallama
  • Kısa süreli olarak ses ve diğer dış etkenlere tepkisiz kalma
  • Sabit olarak tek noktaya bakmak
  • Gözleri hızlı kırpmak
  • Korku, anksiyete ya da deja vu psikolojilk tepkiler.

EPİLEPSİ NÖBETİ SIRASINDA NE YAPILMALI?

Epilepsi nöbeti esnasında;

  • Hastanın nöbet sırasında nöbete bağlı hareketleri engellenmemelidir.
  • Ağzına herhangi bir şey koyulmamalıdır
  • Hastanın bulunduğu konum tehlike arz etmiyorsa yer değişimi yapılmamalıdır.
  • Tam anlamıyla nöbet geçirmeden önceki durum öncesine gelmeden su, yiyecek verilmemelidir.
  • Nöbeti geçirmeye yönelik herhangi bir müdahalede bulunulmamalı. Kolonya ve benzeri şeyler koklatılmamalıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Epilepsi belirtileri nelerdir? Epilepsi hastalığı nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN