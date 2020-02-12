Erken ergenlik nedir, belirtileri nelerdir? Erken ergenliğe ne zaman, kaç yaşında girilir?

İnsan yaşamının şüphesiz ki en önemli dönemlerinde birisi de ergenlik dönemidir. İnasnoğlu bu dönemde çocukluk çağından gençlik dönemine ilk adımını atar ve vücudunda erişkinlik yönünde bir takım değişimler ve gelişimler meydana gelir. Öte yandan bu çağda çocuğu olan ve konuya ilişkin detaylı bilgiye sahip olmayan anne ve babalar, çocuklarının içerisinde bulunduğu bu önemli dönemle ilgili bilgili olmak ve normal seyri dışına çıkarak erken ergenliğe maruz kalınmaması açısından arama motorlarında bilgi edinmek adına Erken ergenlik nedir? Erkek ve kızlarda erken ergenlik belirtileri nedir ve hangi bölüm bakar? Şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Erken ergenliğe neden olan sebepler ve daha pek çok detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Erken ergenlik nedir? Erkek ve kızlarda erken ergenlik belirtileri nedir ve hangi bölüm bakar? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler…

ERKEN ERGENLİK NEDİR?

Ergenlik döneminde ortay çıkan belirtiler ve bu belirtilerin doğru yaş aralıklarında ortaya çıkması ile ilgili huşuların iyi şekilde bilinmesi gerekmekte. Bunlar göz önüne alındığında, kız çocuklarında 8 yaş öncesinde meme kısmındaki gelişim ve genital bölge ile koltuk altlarında meydana gelen tüylenme, erkek çocuklarda ise 9 yaş öncesi testislerde hacim artışı ve genital bölge ile koltuk altı tüylenmesi olması durumuna erken ergenlik adı verilmektedir.

KIZLARDA ERKEN ERGENLİĞE NASIL GİRİLİR?

Ergenlik dönemi kız çocuklarında 10 yaş civarında meme bölgesinin gelişmesi bulgularıyla başlamaktadır. Bu gelişmenin 2 sene sonrasında ise ilk adet kanaması görülmeye başlanmaktadır. Bu bulguların en az 8 ve en fazla 13 yaş aralığında olması normal olarak görülmektedir. Bundan dolayı 8 yaş öncesinde yukarıda sayılan belirtiler görülüyorsa erken ergenlik görülmeye başlanmış demektir.

ERKEKLERDE ERKEN ERGENLİĞE NASIL GİRİLİR?

Erkek çocuklarda ergenliğe girilmesinin en önemli belirtisi testislerin büyümeye başlamasıdır. Bu belirtiler. seste kalınlaşma genital bölgede gelişme, tüylenme ve koltuk altında tüylenme olarak devam eder. Bu belirtiler erkek çocuklarda 9 yaştan itibaren başlar ve ilerleyen yaşlarda devam eder. Bu ve benzeri belirtilerin 9 yaş öncesinde ortaya çıkması erkek çocuğunda erken ergenliğin görülmeye başlamasına işarettir. Hekim kontrolüne gidilmesi gerekmektedir.

ERKEN ERGENLİKTE HANGİ BÖLÜME VE HANGİ DOKTORA GİDİLMELİDİR?

Erken ergenlik tedavisi çocuk endokrinoloji hekimleri tarafından yapılmaktadır.

Çocuk endokrinoloji hekimleri, çocuklarda görülen tip 1 diyabet, hormonal rahatsızlıklar, büyüme hormonu eksikliği, boy kısalığı, düzensiz adet, tüylenme fazlalığı, erken yada gecikmiş ergenlik ve obezite gibi pek hastalığa bakmaktadır.

Anne ve Babalar ergenlikle ilgili olarak öncelikle çocuk endokrinoloji doktorlarına başvurmalıdır. Aileler ergenlikle ilgili olarak öncelikle çocuk endokrinoloji doktoruna gitmelidir. Bu branş doktoruna gidemeyen aileler çocuk doktoruna da gidebilir ancak, çocuk doktorunun bu konu üzerindeki deneyimi ve bakışı da oldukça önemlidir.

PROPOLİS ERKEN ERGENLİĞE NEDEN OLUR MU?

Propolisin erken ergenliğe neden olduğuna ilişkin olgu raporları bulunmaktadır. Bıldırcın yumurtası ve Propolis gibi ürünlerin uzun süreli olarak ve fazla dozlarda kullanılması çocuklarda erken ergenlik ile ilgili belirtilerin görülme riskini arttırdığı bilinmektedir.

ERKEN ERGENLİĞE NEDEN OLAN BESİNLER NELERDİR?

Kışın tüketilen domates ve salatalık

Şekerli ve gazlı içecekler

Hormon içeren

çilek,

fındık,

elma,

portakal gibi meyve ve sebzeler ile

endüsriyel kimyasallara temas eden hayvanların etleri gibi besinler de erken ergenliği tetikler.

ERKEN ERGENLİĞİ ENGELLEYEN BESİNLER

Erken ergenliğe girmeyi hormon ve benzeri kimyasal madde içermeyen besinler, meyve ve sebzeler ile farklı çeşitlerde kimyasal işlem görmemiş doğal bitkisel ve hayvansal ürünler, erken ergenliğe girmeye engel olabilir.

ERKEN ERGENLİK TESTİ NEDİR?

Kız ve erkek çocuklarına yönelik olarak erken ergenlik tanısı koyulmadan önce yapılan ve belirtileri ortaya çıkarma amacıyla yapılan testlerdir.

ERGENLİĞİ BAŞLATAN NEDİR?

ERGENLERİN BEYNİ FARKLI ÇALIŞIYOR