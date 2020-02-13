Tüp bebek tedavisi down sendromu riski oluşturur mu?

PRENATAL TEST İLE BEBEĞİN GENETİK DURUMUNU ÖĞRENEBİLİRSİNİZ!

Anne adayının kanından yapılan prenatal test ile sadece birkaç tüp kan vererek bebeğin genetik durumunu öğrenmek artık mümkün. Birçok gebe kadın, doğacak bebeğinin sağlık durumundan endişelenmektedir. İleri anne yaşı, aile öyküsü ve tarama testlerinde yüksek risk belirlenmesi nedenleriyle bazı gebeliklerde kromozom anomali olma olasılığı artmaktadır. İnsan genetiğindeki bilgiler ile geliştirilen teknikler; bebek sahibi olmak isteyen çiftlere doğuma kadar olan süreçte güvenilir sonuçlar verebiliyor. Bu teknikler, anne ve baba adaylarının genetik yapılarının çocuğu oluşturan yumurta ve spermde ne şekilde birleştiğini anlamamıza yarayan yöntemdir.