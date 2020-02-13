Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Tüp bebek tedavisi down sendromu riski oluşturur mu?

tedavisi riski oluşturur mu?

Normal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin tercih ettiği tedavisi hakkında merak edilen ve endişe duyulan bazı konular vardır. Bunlardan birisi de ‘’Tüp bebek tedavisi riski oluşturur mu?’’ Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, konu hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için anlattı.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 15:32 ABONE OL
Tüp bebek tedavisi down sendromu riski oluşturur mu?

PRENATAL TEST İLE BEBEĞİN GENETİK DURUMUNU ÖĞRENEBİLİRSİNİZ!

Anne adayının kanından yapılan prenatal test ile sadece birkaç tüp kan vererek bebeğin genetik durumunu öğrenmek artık mümkün. Birçok gebe kadın, doğacak bebeğinin sağlık durumundan endişelenmektedir. İleri anne yaşı, aile öyküsü ve tarama testlerinde yüksek risk belirlenmesi nedenleriyle bazı gebeliklerde kromozom anomali olma olasılığı artmaktadır. genetiğindeki bilgiler ile geliştirilen teknikler; bebek sahibi olmak isteyen çiftlere doğuma kadar olan süreçte güvenilir sonuçlar verebiliyor. Bu teknikler, anne ve baba adaylarının genetik yapılarının çocuğu oluşturan yumurta ve spermde ne şekilde birleştiğini anlamamıza yarayan yöntemdir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüp bebek tedavisi down sendromu riski oluşturur mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN