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aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Soğuk algınlığı ve nezleye sık yakalanıyorsanız, aylarında bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeye daha fazla dikkat edebilirsiniz. Fakat gerçek şu ki, bağışıklık sisteminizin, grip virüsü veya herhangi bir zamanda olabilecek bir enfeksiyona karşı dayanıklılık gösterebilmesi için yıl boyunca aktif çalışmak durumunda. Uzman Doktor Mehmet Ali Elmacıoğlu, kış mevsiminde önce bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceğini anlattı.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 15:32 ABONE OL
Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Bağışıklık sistemi, vücudunuzun doğal savunma sistemi. Vücudunuzu dışarıdan gelen zararlı uyaranlara veya bedenimizde doğru çalışmayan yapılara karşı korumak için birbirine bağlanan karmaşık bir hücre, doku ve organ ağından oluşuyor. Bizi hasta etme potansiyeline sahip bakteri, virüs, parazit, mantarlar gibi patojenlerin yanı sıra çevresel kimyasallar, sağlıksız gıdalar da bu grubun içine girebilir. Onlar yaşamımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır; evlerimizde, ofislerimizde, trafikte, günlük besleme süreçlerimizde ve hatta uyku dönemimde bile bu etmenlere maruz kalabiliriz.

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Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları
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