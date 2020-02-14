Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Bağışıklık sistemi, vücudunuzun doğal savunma sistemi. Vücudunuzu dışarıdan gelen zararlı uyaranlara veya bedenimizde doğru çalışmayan yapılara karşı korumak için birbirine bağlanan karmaşık bir hücre, doku ve organ ağından oluşuyor. Bizi hasta etme potansiyeline sahip bakteri, virüs, parazit, mantarlar gibi patojenlerin yanı sıra çevresel kimyasallar, sağlıksız gıdalar da bu grubun içine girebilir. Onlar yaşamımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır; evlerimizde, ofislerimizde, trafikte, günlük besleme süreçlerimizde ve hatta uyku dönemimde bile bu etmenlere maruz kalabiliriz.