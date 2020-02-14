Reflü beslenme tablosu: Reflüde beslenme nasıl olmalı?

Toplumumuzda sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan birisi olan reflüde, doğru tedavi için yaşam tarzı değişikliği ile beraber beslenme programı değişikliği de gereklidir. Bu hastalığın genellikle yemeklerden sonra nüksettiği düşünüldüğünde, beslenme alışkanlıklarının da semptomları etkilemeyecek bir çerçevede yenilenmesi gereklidir.

REFLÜDE BESLENME ÖNERİLERİ

Bilindiği gibi, baharatlı ve yağlı gıdalar, ekşi tatlar ve konserve ürünler gibi besinler reflüyü tetiklemektedir. Bu doğrultuda, hastalıkla mücadele etmek isteyen kişiler de reflü beslenme önerileri eşliğinde kendilerine uygun diyet listelerini hazırlamalıdır. Sizler için hazırladığımız haberimizde, tüketilmesi önerilen ve önerilmeyen gıda ürünlerine yer verirken 'reflüde beslenme nasıl olmalı?' sorusuna da yanıt verdik. İşte, reflüde beslenme tedavisi...

REFLÜ HASTALARININ UZAK DURMALARI GEREKEN BESİNLERİ HANGİLERİDİR?

Reflü belirtilerini en aza indirmek ya da yok etmek için aşağıda yer alan besinleri tüketmekten uzak durmalısınız. Hastaların dikkat etmesi gereken besinler;

Çikolata

Alkol

Dondurulmuş ürünler

Kızartma ürünleri

Yağ içeriği yüksek olan ürünler (süt, yoğurt, peynir, krema)

Baharatlı ürünler

Şarküteri ürünleri (Sosis, salam vb.)

Çay

Kahve

Gazlı içecekler

Enerji içecekleri

Limon

Domates

Mandalina

Soğan, sarımsak, nane, turşu

Portakal

Greyfurt

Kuruyemişler

REFLÜ BESLENME TABLOSU

Reflü hastalarının tüketmesi önerilen besinleri ise şu şekilde sıralamamız mümkündür;

Süt ve süt ürünleri

Soya sütü

Yağsız veya %1 yağlı süt

Kremasız süt

Yağsız veya az yağlı yoğurt

Yağsız veya az yağlı peynir çeşitleri

Et ve diğer protein ürünleri

İyi pişirilmiş ve yağsız olan et/tavuk/balık ürünleri

Balık

Haşlama veya rafadan yumurta

Sebzeler

Az yağlı şekilde yapıldığı takdirde her türlü pişmiş sebze

Tahıllar

Az yağlı şekilde olmak üzere her türlü tahıl grubu

Meyveler

Portakal, mandalina, greyfurt, limon ve domates dışındaki her meyve tercih edilebilir.

İÇECEKLER

Kafeinsiz ve gazlı içecekler dışındaki içecekler tüketilebilir.

YAĞLAR

Bitkisel yağlar tercih edilmelidir. (Zeytinyağı veya kanola yağı)

BAHARATLAR

Karabiber ve pulbiber başta olmak üzere biber ve türevlerinden uzak durulmalıdır. Semptomlara göre uzak durulması gereken baharatlar da reflü diyet listesinden çıkartılmalıdır.

REFLÜ BESLENME LİSTESİ

Hasta olan kişide semptomları yükseltebilecek olan besin grupları farklılık gösterebileceğinden dolayı reflü diyet listesi hazırlamak için önce doktorunuza daha sonra diyetisyeninize danışmalısınız. 1 haftalık reflü diyet listesi örneği şu şekildedir;

Kahvaltı:

2 dilim tam buğday ekmek

1 adet haşlama yumurta veya yağsız tavada omlet

2 dilim az yağlı beyaz peynir

5 adet az tuzlu zeytin veya 2 adet ceviz

Salatalık

Ara öğün:

1 porsiyon meyve (Semptomlara göre tüketilecek meyve çeşidi farklılık gösterebilir)

1 bardak az yağlı ayran ya da su

Öğlen yemeği:

Baharatsız olmak üzere zeytinyağlı veya haşlama sebze yemeği

2 dilim tam buğdaylı ekmek

1 kase az yağlı yoğurt

Öğleden sonraki ara öğün:

1 dilim az yağlı beyaz peynir

1 dilim tam buğday ekmeği veya 1 adet tam buğdaylı galeta ya da 2 adet grissini

Akşam yemeği:

120-180 gr. ızgara ya da fırında balık/tavuk/et (yağsız ve baharatsız)

1 kase yağsız yoğurt

2 yemek kaşığı haşlanmış makarna

Son ara öğün (Uyumadan 3-4 saat önce)

5-6 adet çig badem

1 çay bardağı yağsız süt

REFLÜYE İYİ GELEN ÇAYLAR NELERDİR? REFLÜ BİTKİSEL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?