Reflü beslenme tablosu: Reflüde beslenme nasıl olmalı?

Toplumumuzda sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan birisi olan reflüde, doğru tedavi için yaşam tarzı değişikliği ile beraber beslenme programı değişikliği de gereklidir. Bu hastalığın genellikle yemeklerden sonra nüksettiği düşünüldüğünde, beslenme alışkanlıklarının da semptomları etkilemeyecek bir çerçevede yenilenmesi gereklidir.
REFLÜDE BESLENME ÖNERİLERİ
Bilindiği gibi, baharatlı ve yağlı gıdalar, ekşi tatlar ve konserve ürünler gibi besinler reflüyü tetiklemektedir. Bu doğrultuda, hastalıkla mücadele etmek isteyen kişiler de reflü beslenme önerileri eşliğinde kendilerine uygun diyet listelerini hazırlamalıdır. Sizler için hazırladığımız haberimizde, tüketilmesi önerilen ve önerilmeyen gıda ürünlerine yer verirken 'reflüde beslenme nasıl olmalı?' sorusuna da yanıt verdik. İşte, reflüde beslenme tedavisi...
REFLÜ HASTALARININ UZAK DURMALARI GEREKEN BESİNLERİ HANGİLERİDİR?
Reflü belirtilerini en aza indirmek ya da yok etmek için aşağıda yer alan besinleri tüketmekten uzak durmalısınız. Hastaların dikkat etmesi gereken besinler;
- Çikolata
- Alkol
- Dondurulmuş ürünler
- Kızartma ürünleri
- Yağ içeriği yüksek olan ürünler (süt, yoğurt, peynir, krema)
- Baharatlı ürünler
- Şarküteri ürünleri (Sosis, salam vb.)
- Çay
- Kahve
- Gazlı içecekler
- Enerji içecekleri
- Limon
- Domates
- Mandalina
- Soğan, sarımsak, nane, turşu
- Portakal
- Greyfurt
- Kuruyemişler
REFLÜ BESLENME TABLOSU
Reflü hastalarının tüketmesi önerilen besinleri ise şu şekilde sıralamamız mümkündür;
Süt ve süt ürünleri
- Soya sütü
- Yağsız veya %1 yağlı süt
- Kremasız süt
- Yağsız veya az yağlı yoğurt
- Yağsız veya az yağlı peynir çeşitleri
Et ve diğer protein ürünleri
- İyi pişirilmiş ve yağsız olan et/tavuk/balık ürünleri
- Balık
- Haşlama veya rafadan yumurta
Sebzeler
- Az yağlı şekilde yapıldığı takdirde her türlü pişmiş sebze
Tahıllar
- Az yağlı şekilde olmak üzere her türlü tahıl grubu
Meyveler
- Portakal, mandalina, greyfurt, limon ve domates dışındaki her meyve tercih edilebilir.
İÇECEKLER
- Kafeinsiz ve gazlı içecekler dışındaki içecekler tüketilebilir.
YAĞLAR
- Bitkisel yağlar tercih edilmelidir. (Zeytinyağı veya kanola yağı)
BAHARATLAR
- Karabiber ve pulbiber başta olmak üzere biber ve türevlerinden uzak durulmalıdır. Semptomlara göre uzak durulması gereken baharatlar da reflü diyet listesinden çıkartılmalıdır.
REFLÜ BESLENME LİSTESİ
Hasta olan kişide semptomları yükseltebilecek olan besin grupları farklılık gösterebileceğinden dolayı reflü diyet listesi hazırlamak için önce doktorunuza daha sonra diyetisyeninize danışmalısınız. 1 haftalık reflü diyet listesi örneği şu şekildedir;
Kahvaltı:
- 2 dilim tam buğday ekmek
- 1 adet haşlama yumurta veya yağsız tavada omlet
- 2 dilim az yağlı beyaz peynir
- 5 adet az tuzlu zeytin veya 2 adet ceviz
- Salatalık
Ara öğün:
- 1 porsiyon meyve (Semptomlara göre tüketilecek meyve çeşidi farklılık gösterebilir)
- 1 bardak az yağlı ayran ya da su
Öğlen yemeği:
- Baharatsız olmak üzere zeytinyağlı veya haşlama sebze yemeği
- 2 dilim tam buğdaylı ekmek
- 1 kase az yağlı yoğurt
Öğleden sonraki ara öğün:
- 1 dilim az yağlı beyaz peynir
- 1 dilim tam buğday ekmeği veya 1 adet tam buğdaylı galeta ya da 2 adet grissini
Akşam yemeği:
- 120-180 gr. ızgara ya da fırında balık/tavuk/et (yağsız ve baharatsız)
- 1 kase yağsız yoğurt
- 2 yemek kaşığı haşlanmış makarna
Son ara öğün (Uyumadan 3-4 saat önce)
REFLÜYE İYİ GELEN ÇAYLAR NELERDİR? REFLÜ BİTKİSEL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
- 5-6 adet çig badem
- 1 çay bardağı yağsız süt