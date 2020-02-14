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: nasıl olmalı?

Mide içeriğinin (asidinin) yemek borusuna doğru geri ilerlemesi ve kaçması şeklinde tanımlanan hastalığı, dünyada ve ülkemizde en sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Öyle ki, toplumumuzda neredeyse 10 kişiden 2'sinde bu hastalığa rastlanılmaktadır. Gerektiğinde ilaç, gerektiğinde ise ameliyat ile tedavi edilen bu hastalık, yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu rahatsızlıkla baş edebilmek için beslenme programı da ona göre şekillenmelidir. Oluşturulan reflü beslenme ve diyet listeleri, hastaların tüketmemesi gereken ve onlar için önerilen besinleri kapsar. Peki, nasıl olmalıdır? İşte, reflüde beslenme ve diyet önerileri listesi...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 16:59 ABONE OL
Reflü beslenme tablosu: Reflüde beslenme nasıl olmalı?

Toplumumuzda sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan birisi olan reflüde, doğru tedavi için yaşam tarzı değişikliği ile beraber beslenme programı değişikliği de gereklidir. Bu hastalığın genellikle yemeklerden sonra nüksettiği düşünüldüğünde, beslenme alışkanlıklarının da semptomları etkilemeyecek bir çerçevede yenilenmesi gereklidir.

REFLÜDE BESLENME ÖNERİLERİ

Bilindiği gibi, baharatlı ve yağlı gıdalar, ekşi tatlar ve konserve ürünler gibi besinler reflüyü tetiklemektedir. Bu doğrultuda, hastalıkla mücadele etmek isteyen kişiler de reflü beslenme önerileri eşliğinde kendilerine uygun diyet listelerini hazırlamalıdır. Sizler için hazırladığımız haberimizde, tüketilmesi önerilen ve önerilmeyen gıda ürünlerine yer verirken 'reflüde beslenme nasıl olmalı?' sorusuna da yanıt verdik. İşte, reflüde beslenme tedavisi...

REFLÜ HASTALARININ UZAK DURMALARI GEREKEN BESİNLERİ HANGİLERİDİR?

Reflü belirtilerini en aza indirmek ya da yok etmek için aşağıda yer alan besinleri tüketmekten uzak durmalısınız. Hastaların dikkat etmesi gereken besinler;

  • Çikolata
  • Alkol
  • Dondurulmuş ürünler
  • Kızartma ürünleri
  • Yağ içeriği yüksek olan ürünler (süt, yoğurt, peynir, krema)
  • Baharatlı ürünler
  • Şarküteri ürünleri (Sosis, salam vb.)
  • Çay
  • Kahve
  • Gazlı içecekler
  • Enerji içecekleri
  • Limon
  • Domates
  • Mandalina
  • Soğan, sarımsak, nane, turşu
  • Portakal
  • Greyfurt
  • Kuruyemişler

REFLÜ BESLENME TABLOSU

Reflü hastalarının tüketmesi önerilen besinleri ise şu şekilde sıralamamız mümkündür;

Süt ve süt ürünleri

  • Soya sütü
  • Yağsız veya %1 yağlı süt
  • Kremasız süt
  • Yağsız veya az yağlı yoğurt
  • Yağsız veya az yağlı peynir çeşitleri

Et ve diğer protein ürünleri

  • İyi pişirilmiş ve yağsız olan et/tavuk/balık ürünleri
  • Balık
  • Haşlama veya rafadan yumurta

Sebzeler

  • Az yağlı şekilde yapıldığı takdirde her türlü pişmiş sebze

Tahıllar

  • Az yağlı şekilde olmak üzere her türlü tahıl grubu

Meyveler

  • Portakal, mandalina, greyfurt, limon ve domates dışındaki her meyve tercih edilebilir.

İÇECEKLER

  • Kafeinsiz ve gazlı içecekler dışındaki içecekler tüketilebilir.

YAĞLAR

  • Bitkisel yağlar tercih edilmelidir. (Zeytinyağı veya kanola yağı)

BAHARATLAR

  • Karabiber ve pulbiber başta olmak üzere biber ve türevlerinden uzak durulmalıdır. Semptomlara göre uzak durulması gereken baharatlar da reflü diyet listesinden çıkartılmalıdır.

REFLÜ BESLENME LİSTESİ

Hasta olan kişide semptomları yükseltebilecek olan besin grupları farklılık gösterebileceğinden dolayı reflü diyet listesi hazırlamak için önce doktorunuza daha sonra diyetisyeninize danışmalısınız. 1 haftalık reflü diyet listesi örneği şu şekildedir;

Kahvaltı:

  • 2 dilim tam buğday ekmek
  • 1 adet haşlama yumurta veya yağsız tavada omlet
  • 2 dilim az yağlı beyaz peynir
  • 5 adet az tuzlu zeytin veya 2 adet ceviz
  • Salatalık

Ara öğün:

  • 1 porsiyon meyve (Semptomlara göre tüketilecek meyve çeşidi farklılık gösterebilir)
  • 1 bardak az yağlı ayran ya da su

Öğlen yemeği:

  • Baharatsız olmak üzere zeytinyağlı veya haşlama sebze yemeği
  • 2 dilim tam buğdaylı ekmek
  • 1 kase az yağlı yoğurt

Öğleden sonraki ara öğün:

  • 1 dilim az yağlı beyaz peynir
  • 1 dilim tam buğday ekmeği veya 1 adet tam buğdaylı galeta ya da 2 adet grissini

Akşam yemeği:

  • 120-180 gr. ızgara ya da fırında balık/tavuk/et (yağsız ve baharatsız)
  • 1 kase yağsız yoğurt
  • 2 yemek kaşığı haşlanmış makarna

Son ara öğün (Uyumadan 3-4 saat önce)

  • 5-6 adet çig badem
  • 1 çay bardağı yağsız süt
REFLÜYE İYİ GELEN ÇAYLAR NELERDİR? REFLÜ BİTKİSEL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

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