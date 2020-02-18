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ve öksürme düşüğe neden olmaz

Anne adaylarının en yakındıkları hastalıkların başında grip ve soğuk algınlığı gelir. Hamilelerde grip daha ağır seyretse de hapşırmaktan korkmayın çünkü bunun bebeğe zararı yok!

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN Sağlık
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Hapşırma ve öksürme düşüğe neden olmaz
Kış aylarında artış gösteren enfeksiyonlardan hamileler nasıl korunmalı? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Melih Atakan Güven, grip olan anne adayları için önerilerde bulundu…
Anne adayı hamilelikte nezle-gripten nasıl korunabilir?
Korunmak için öncelikle virüsle temas sağlanmamalıdır. Virüsün yaygın bulunduğu ve kolayca yayılabildiği toplu ortamlardan (toplu taşıma araçları, kapalı alanlar) uzak durulmalıdır. Eğer anne adayı riskli bir ortamdaysa, virüsün en kolay yayılma yolu olan hava ile teması sınırlayan maske kullanması korunmada oldukça fayda sağlayacaktır. Toplumda enfeksiyonun yaygın olduğu dönemde mümkünse öpüşerek selamlaşmaktan ve tokalaşmaktan kaçınılmalıdır.

ORTAMIN NEMLİ OLMASI GEREKİYOR
Nezle-grip geçiren hamileler ne yapmalı?
Öncelikle hamile adayının şikayetleri basitse, yani nezle ile sınırlıysa bağışıklık sisteminin güçlenmesi için istirahat ve burun tıkanıklığı için de tuzlu suyun buruna çekilerek burun içi ödemin giderilmesi yeterli olacaktır. Bol sıvı desteği ve bulunduğunuz ortamda havanın nemli olması da çabuk toparlanma adına faydalıdır. Özellikle bulunduğunuz ortamın havası kalorifer nedeni ile kuruysa,solunum yollarınızda kuruluğa neden olacaktır. Tedavide, en önemlisi istirahattir, böylelikle bağışıklık sisteminiz güçlenecektir. Gribe eşlik eden boğaz ağrısı varsa, pastil+sıcak içecekler de faydalı olabilir. Tüm bulgular, normal şartlar altında 3-5 gün içinde geçecektir. Geçmiyorsa mutlaka ilgili doktorla görüşmek gerekir.

SAKATLIĞA YOL AÇABİLİR
Nezle-grip bebeğe zarar verir mi?
Hamileliğin ilk 2.5 ayında geçirilen enfeksiyonlar, özellikle yüksek ateşe neden oluyorsa bebekte sakatlıklara yol açabilir. Enfeksiyonların bebeğe bir şey yapıp yapmadığı ilerleyen haftalarda ortaya çıkacaktır. İlk üç aydan sonra bu enfeksiyonlar nadiren bebekte su toplama ve kansızlık gibi duruma (binde bir ihtimal) neden olurlar. Hapşırma ve öksürmenin bebeğe bir zararı olmayıp düşüğe de neden olmazlar.

ANNE ADAYI BİTKİSEL BOĞAZ PASTİLİ KULLANABILİR
Hamilelikte nezlegrip durumunda hangi ilaçlar kullanılabilir?
İlaç tedavisi mutlaka konunun uzmanı tarafından verilen reçete ile olmalıdır. Hamileliğin özellikle ilk 2.5 ayında bebeğe ait organların taslakları oluştuğundan, bu dönemde mümkünse ilaç kullanımı minimum düzeyde olmalı ve çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Bununla birlikte bitkisel boğaz pastili, parasetomol içeren ateş düşürücü ilaçları hamileliğin ilk üç ayında dahi güvenle kullanabilirsiniz. Ek olarak, hamileliğin ilk üç ayından sonra burun ödemi için dekonjestan, uygun öksürük şurubu gibi ilaçların 3-5 gün kullanılmasında sakınca yoktur.

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