Hapşırma ve öksürme düşüğe neden olmaz

Kış aylarında artış gösteren enfeksiyonlardan hamileler nasıl korunmalı? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Melih Atakan Güven, grip olan anne adayları için önerilerde bulundu…
Anne adayı hamilelikte nezle-gripten nasıl korunabilir?
Korunmak için öncelikle virüsle temas sağlanmamalıdır. Virüsün yaygın bulunduğu ve kolayca yayılabildiği toplu ortamlardan (toplu taşıma araçları, kapalı alanlar) uzak durulmalıdır. Eğer anne adayı riskli bir ortamdaysa, virüsün en kolay yayılma yolu olan hava ile teması sınırlayan maske kullanması korunmada oldukça fayda sağlayacaktır. Toplumda enfeksiyonun yaygın olduğu dönemde mümkünse öpüşerek selamlaşmaktan ve tokalaşmaktan kaçınılmalıdır.
ORTAMIN NEMLİ OLMASI GEREKİYOR
Nezle-grip geçiren hamileler ne yapmalı?
Öncelikle hamile adayının şikayetleri basitse, yani nezle ile sınırlıysa bağışıklık sisteminin güçlenmesi için istirahat ve burun tıkanıklığı için de tuzlu suyun buruna çekilerek burun içi ödemin giderilmesi yeterli olacaktır. Bol sıvı desteği ve bulunduğunuz ortamda havanın nemli olması da çabuk toparlanma adına faydalıdır. Özellikle bulunduğunuz ortamın havası kalorifer nedeni ile kuruysa,solunum yollarınızda kuruluğa neden olacaktır. Tedavide, en önemlisi istirahattir, böylelikle bağışıklık sisteminiz güçlenecektir. Gribe eşlik eden boğaz ağrısı varsa, pastil+sıcak içecekler de faydalı olabilir. Tüm bulgular, normal şartlar altında 3-5 gün içinde geçecektir. Geçmiyorsa mutlaka ilgili doktorla görüşmek gerekir.
SAKATLIĞA YOL AÇABİLİR
Nezle-grip bebeğe zarar verir mi?
Hamileliğin ilk 2.5 ayında geçirilen enfeksiyonlar, özellikle yüksek ateşe neden oluyorsa bebekte sakatlıklara yol açabilir. Enfeksiyonların bebeğe bir şey yapıp yapmadığı ilerleyen haftalarda ortaya çıkacaktır. İlk üç aydan sonra bu enfeksiyonlar nadiren bebekte su toplama ve kansızlık gibi duruma (binde bir ihtimal) neden olurlar. Hapşırma ve öksürmenin bebeğe bir zararı olmayıp düşüğe de neden olmazlar.
ANNE ADAYI BİTKİSEL BOĞAZ PASTİLİ KULLANABILİR
Hamilelikte nezlegrip durumunda hangi ilaçlar kullanılabilir?
İlaç tedavisi mutlaka
konunun uzmanı tarafından
verilen reçete ile
olmalıdır. Hamileliğin
özellikle ilk 2.5 ayında
bebeğe ait organların taslakları
oluştuğundan, bu
dönemde mümkünse ilaç
kullanımı minimum düzeyde
olmalı ve çok gerekmedikçe
kullanılmamalıdır.
Bununla birlikte bitkisel
boğaz pastili, parasetomol
içeren ateş düşürücü
ilaçları hamileliğin ilk üç
ayında dahi güvenle kullanabilirsiniz.
Ek olarak, hamileliğin
ilk üç ayından sonra burun
ödemi için dekonjestan,
uygun öksürük şurubu gibi
ilaçların 3-5 gün kullanılmasında
sakınca yoktur.