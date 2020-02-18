Hapşırma ve öksürme düşüğe neden olmaz

Kış aylarında artış gösteren enfeksiyonlardan hamileler nasıl korunmalı? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Melih Atakan Güven, grip olan anne adayları için önerilerde bulundu…Korunmak için öncelikle virüsle temas sağlanmamalıdır. Virüsün yaygın bulunduğu ve kolayca yayılabildiği toplu ortamlardan (toplu taşıma araçları, kapalı alanlar) uzak durulmalıdır. Eğer anne adayı riskli bir ortamdaysa, virüsün en kolay yayılma yolu olan hava ile teması sınırlayan maske kullanması korunmada oldukça fayda sağlayacaktır. Toplumda enfeksiyonun yaygın olduğu dönemde mümkünse öpüşerek selamlaşmaktan ve tokalaşmaktan kaçınılmalıdır.Öncelikle hamile adayının şikayetleri basitse, yani nezle ile sınırlıysa bağışıklık sisteminin güçlenmesi için istirahat ve burun tıkanıklığı için de tuzlu suyun buruna çekilerek burun içi ödemin giderilmesi yeterli olacaktır. Bol sıvı desteği ve bulunduğunuz ortamda havanın nemli olması da çabuk toparlanma adına faydalıdır. Özellikle bulunduğunuz ortamın havası kalorifer nedeni ile kuruysa,solunum yollarınızda kuruluğa neden olacaktır. Tedavide, en önemlisi istirahattir, böylelikle bağışıklık sisteminiz güçlenecektir. Gribe eşlik eden boğaz ağrısı varsa, pastil+sıcak içecekler de faydalı olabilir. Tüm bulgular, normal şartlar altında 3-5 gün içinde geçecektir. Geçmiyorsa mutlaka ilgili doktorla görüşmek gerekir.Hamileliğin ilk 2.5 ayında geçirilen enfeksiyonlar, özellikle yüksek ateşe neden oluyorsa bebekte sakatlıklara yol açabilir. Enfeksiyonların bebeğe bir şey yapıp yapmadığı ilerleyen haftalarda ortaya çıkacaktır. İlk üç aydan sonra bu enfeksiyonlar nadiren bebekte su toplama ve kansızlık gibi duruma (binde bir ihtimal) neden olurlar. Hapşırma ve öksürmenin bebeğe bir zararı olmayıp düşüğe de neden olmazlar.İlaç tedavisi mutlakakonunun uzmanı tarafındanverilen reçete ileolmalıdır. Hamileliğinözellikle ilk 2.5 ayındabebeğe ait organların taslaklarıoluştuğundan, budönemde mümkünse ilaçkullanımı minimum düzeydeolmalı ve çok gerekmedikçekullanılmamalıdır.Bununla birlikte bitkiselboğaz pastili, parasetomoliçeren ateş düşürücüilaçları hamileliğin ilk üçayında dahi güvenle kullanabilirsiniz.Ek olarak, hamileliğinilk üç ayından sonra burunödemi için dekonjestan,uygun öksürük şurubu gibiilaçların 3-5 gün kullanılmasındasakınca yoktur.

BUGÜN NELER OLDU