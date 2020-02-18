Kolda ağrı ve elde uyuşmaya dikkat!

Boyun fıtığı omurlar arasındaki kıkırdak diskin ortasında yer alan yumuşak parçanın etrafındaki tabakaları yırtarak dışarı taşması sonucu oluşur. Dışarı çıkan disk materyali omurga kanalının orta kısmından fıtıklaşırsa omuriliğe, kanalın yanından fıtıklaşırsa kola giden sinirlere baskı yapabilir. Orta bölümden çıkan fıtıklarda kişi ağrıyı, omuzlarında, boynunda ve kürek kemiklerinde veya sırtında hissedebilir. Yandan olan fıtıklaşmalarda ise hasta kolunda ağrı ve elinde uyuşma karıncalanma veya güçsüzlük hissi ile kendini belli edebilir. Tüm bu bulgular insanların günlük yaşamında olumsuz yönde etkileyecek şekilde gelişebilir.