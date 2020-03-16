Dikkat! Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl fark edilir? Corona virüs belirtileri yüksek ateş ve öksürük yapar mı?

Vakalara ülkemizde de rastlanması ile beraber "Corona virüsü belirtileri nelerdir?" sorusu binlerce vatandaşın bilgi edinmek amaçlı cevap aradığı sorular arasında yerini alıyor. DSÖ tarafından Covid-19 ismi verilen bu salgın son olarak pandemi olarak ilan edilmişti. Bazı insanlarda basit grip ve soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan virüs genel olarak ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı gibi etkiler gösteriyor. Konu ile ilgili vatandaşların detaylı bilgi sahibi olabilmesi açısında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan koronavirüs danışma hattı kendisinde bu salgını taşıdığına dair şüphelenen kişilerin bilgi alabilmesini sağlıyor. Peki, Corona virüs belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Ateş Corona virüs belirtileri arasında mıdır? İşte detaylar…

CORONA VİRÜS BELİRTİLER VE SEMPTOMLAR NELERDİR?

Çoğu kişide burun akıntısı, baş ağrısı, kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi semptomlar gösteren virüs vücuda yerleştikten sonra 14 günlük bir kuluçka döneminden geçiyor ve sonrasında belrtileri ortaya çıkıyor. En önemli ve fark edilir semptomun yüksek ateş olduğu vurgulanırken özellikle yurt dışından gelen kişilerin 14 gün kuralında uymaları ve vücut ısılarını kontrol etmesi isteniyor.

Corona virüs belirtileri ve detaylı bilgi için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz…