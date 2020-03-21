Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüsü aşısı ile ilgili önemli açıklama…

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu salgınla ilgili önemli bilgiler verdi. Koronavirüsün yeni bir virüs olmadığını ve hayvanlardan insanlara bulaştığını belirten Saraçoğlu, corona virüsün bir ilacı veya aşısı olmadığını ancak Türkiye'de bu konuda tecrübeli uzmanlar sayesinde aşının geliştirilebileceğini söyledi. Koronavirüsün yayılma hızına dikkat çeken Saraçoğlu, iklim şartlarına dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.3.2020 12:31Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 12:34ABONE OL
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyada hızla yayınlanan yeni tip koronavirüs (coronavirus) küresel salgınıyla önemli açıklamalarda bulundu.