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Prof. Dr. ’ndan koronavirüsü aşısı ile ilgili önemli açıklama…

Tüm dünyayı etkileyen ile ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. salgınla ilgili önemli bilgiler verdi. Koronavirüsün yeni bir virüs olmadığını ve hayvanlardan insanlara bulaştığını belirten Saraçoğlu, corona virüsün bir ilacı veya aşısı olmadığını ancak Türkiye'de bu konuda tecrübeli uzmanlar sayesinde aşının geliştirilebileceğini söyledi. Koronavirüsün yayılma hızına dikkat çeken Saraçoğlu, iklim şartlarına dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 12:34 ABONE OL
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüsü aşısı ile ilgili önemli açıklama…

Prof. Dr. , Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyada hızla yayınlanan yeni tip (coronavirus) küresel salgınıyla önemli açıklamalarda bulundu.

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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüsü aşısı ile ilgili önemli açıklama…
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