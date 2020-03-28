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güçlendirmek için ne yapmalıyız? İşte

Ülkemizde corona virüs vakasının görülmesinden bu yana birçok kişi evden izolasyon dönemine geçerek corona virüse karşı kendini korumaya başladı. Uzmanlar koronavirüs salgınına karşı güçlendirmek ve hijyen kurallarına dikkat etmenin önemli olduğunu açıkladı. Vatandaşlar internet üzerinden yönünde araştırmalara başladı. sistemini güçlendirmede besinler önemli rol oynuyor. Peki hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili oluyor? Bağışıklık sistemini güçlendirici şeyler nelerdir? İç Hastalıkları ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları açıkladı. İşte bağışıklık sistemini güçlendirici besinler ve diğer önemli etkenler...

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 28.3.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 13:31 ABONE OL
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalıyız? İşte bağışıklık sistemini güçlendirici şeyler

Tüm dünyada etkisi sürdüren corona virüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar en önemli önlemin güçlendirmek olduğunu savundu. Vatandaşlar sistemini güçlendirici şeyleri araştırmaya başladı. İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI

Küresel salgın olarak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için hijyen kurallarına uyumun yanında güçlü bağışıklık sisteminin önemine de işaret edilirken, bu dönemde özellikle dengeli ve zengin beslenme, kaliteli uyku ile egzersizin güçlü immün sistemi için temel unsurlar arasında olduğu bildiriliyor.

Dünya Örgütünün (DSÖ) pandemi olarak kabul ettiği Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülebilmesinde bireysel olarak alınacak tedbirler, en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kovid-19'dan korunmada kişisel hijyen kurallarına uyum kadar, güçlü bağışıklığın da önemine dikkat çekilirken, bunun doğru beslenme, kaliteli uyku ve egzersiz birleşimiyle desteklenebileceği vurgulanıyor.

Konuya ilişkin Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Bağışıklık sistemini harekete geçirecek bir beslenme biçimi veya özel bir besin takviyesi henüz yok ancak besin hijyenini (iyi yıkamak) sağlayarak bireyler kendilerini enfeksiyona karşı koruyabilirler. İmmün sistemimizin fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde bakır, folat, demir, selenyum, çinko, A, B6, B12, C ve D vitaminleri gibi birçok besin öğesi önemli rol oynamaktadır. Bu besinlerin kaynaklarını dengeli bir beslenme düzeni ile tüketmek, bağışıklık fonksiyonlarını destekleyecektir." diye konuştu.

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Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalıyız? İşte bağışıklık sistemini güçlendirici şeyler
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