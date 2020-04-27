Dizde sıvı toplanmasına dikkat!

Çoğu zaman, dizde su toplanmasının sadece bir dizi etkilediğini ifade eden Dr. Uslu, "Eklemde bir ağırlık hissi olabilir, eklem hareketleri kısıtlanabilir, bazen şişlik gözle görülebilir. Sıvı toplanmış diz diğer ekleme göre daha sıcaktır. Çoğu zaman dikkatli bir doktor muayenesi gerekir. Dizkapağını çevreleyen deride şişlik ve kızarıklık, eklem sertliği ve bacağı düzleştirme veya bükme zorluğu ağrı ve hassasiyet olabilir" diye konuştu.

SIVI TOPLAMASININ SEBEPLERİ...

"Eklemin aşırı kullanımı (tekrarlayan yaralanma), yırtılmış ligament ve/veya kıkırdak (menisküs), kemik kırıkları, bakteriyel enfeksiyonlar (septik artrit), prepatellar bursit, osteoartrit (eklem kireçlenmesi), romatoid artrit ve diğer iltihaplı romatizmalar, gut ya da pseudogout hastalığı, travmalar, spor yaralanmalar, kistler veya tümörler. Tedavi yöntemleri ise; enfeksiyon varsa enfeksiyonun tedavisi, romatizmal bir hastalık varsa tedavi edilmesi, osteoartrite bağlı bir efüzyon varsa sıvının boşaltılıp eklem içi ilaçlar verilmesi, soğuk kompres uygulamaları, eklemin dinlendirilmesi, kilo varsa kilo kontrolü, gut hastalığı varsa tedavi ve diyet önlemleri, eklemin bandajlanması."