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Eksikliği uykusuzluğa sebep oluyor! İşte içeriğinde melatonin bulunduran

yani uyku hormonu özellikle karanlıkta salgılanan bir hormon türüdür. Biyoritmimizi ve uykumuzu düzene sokan bu melatonin hormonu eksikliğinde birçok etken ortaya çıkmaktadır. Melatonin hormonu eksikliği sıkıntı ve depresyonu tetiklemekte, oluşan bu durum eksikliğin daha da artmasına yol açarak kısır bir döngü oluşturabilmektedir. Aynı zamanda son yapılan araştırmalarda, melatonin hormonunun pek çok kanser tümöründe büyümeyi azalttığı ve baskıladığı gözlemlenmiştir. Peki melatonin hormonu hangi besinlerde bulunur? Melatonin hormonundan yararlanmamız için neler yapmamız gerekiyor? İşte melatonin hormonuna dair her şey...

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 10:58 ABONE OL
Eksikliği uykusuzluğa sebep oluyor! İşte içeriğinde melatonin bulunduran besinler

MELATONİN HORMONU NEDİR?

beyinde bulunan epifiz bezinden özellikle geceleri ( karanlıkta ) salgılanan bir hormondur. Bu hormon triptofan adı verilen bir aminoasitten elde edilmektedir. Triptofan, vücutta sentezlenemeyen dışardan alınması gereken bir aminoasittir ve seratonin hormonunun sentezlenmesinden de sorumludur. Bu hormon, insan beyninde ( tüm memelilerin beyninde ) salgılanan ve vücudun uyku düzeninin sağlanmasından sorumludur. Bu hormon, kişi biyolojik saat ritmini ayarlamaktadır.

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Eksikliği uykusuzluğa sebep oluyor! İşte içeriğinde melatonin bulunduran besinler
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