PET çekimi nedir, neden yapılır? Nükleer Tıp PET – CT çekimi nasıl yapılır, hangi hastalıklarda kullanılır, fiyatı ne kadar?

Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray Spor Kulübü'nün Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı son dakika olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'e PET çekimi yapılacağı belirtildi. Bu açıklama sonrası vatandaşlarımız PET çekimi nedir, neden yapılır? sorusunun yanıtlarını merak ederek araştırmalarını arama motorları üzerinde sürdürüyor. Nükleer Tıp PET – CT çekimi nasıl yapılır, hangi hastalıklarda kullanılır, fiyatı ne kadar merak edenler içeriğimizde ayrıntıları bulabilirler. İşte tüm bilgiler…

PET ÇEKİMİ NEDİR, NEDEN YAPILIR?

PET-CT, pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. Vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu görüntüsünü verir...

İşte tüm detaylar...