Karadeniz’in ‘Deli Balı’nın hammaddesi Orman Gülü erken çiçek açtı

Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde sıkça rastlanan Orman Gülü bitkisi bu yıl ilk kez Trabzon'un Yomra İlçesi İkisu Mahallesi'nde doğa tutkunu fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Arıların çok sevdiği bu bitki meşhur Karadeniz balına da eşsiz aromasını veriyor. Bitki Araştırmacısı Dr. Muammer Yıldız, Orman Gülü bitkisinin faydalarını ve bilinmesi gerekenleri tek tek açıkladı.

İŞTE DR. MUAMMER YILDIZ'IN AÇIKLAMASINDAN SATIRBAŞLARI...

Bazı orman gülü çiçekleri zehirli olabilir. Fakat mor çiçekli olan orman güllerinden elde edilen bal birçok hastalık için şifa kaynağıdır. Orman gülü balının diğer ismi ise deli balıdır. Orman gülü oldukça keskin bir çiçek olduğu için balı ve polenleri keskin içerik ve aromalara sahiptir ve bu nedenle fazla tüketilen bal, kişilerin sağlığına da zarar verebilir.

KARADENİZ İKLİMİNDE DOĞAL ORTAMDA YETİŞİR

Türkiye de en çok Karadeniz'de yetişen orman gülü bol suyu sever. Mor, pembe, sarı ve beyaz renklerden oluşur. Şifa için mor güllü olan orman gülü bitkisinden faydalanılır. Orman gülünden elde edilen bal, normal ballardan farklı olarak, tadı acı rengi ise kahverengidir.

"HER MADDE ZEHİRDİR, ZEHİRLE İLACI BİRBİRİNDEN AYIRAN DOZUDUR"

Son olarak bilim insanı Paracelsus'un "Her madde zehirdir, zehirle ilacı birbirinden ayıran dozudur" sözünü hatırlatan Dr. Muammer Yıldız, "Doğadaki her şey; bal, kekik, yağ, şeker, tuz aklınıza ne gelirse bunların dozunda kullanılması şartı ile insan vücudu için faydalıdır. Ancak fazla tüketildiğinde insan sağlığı için zehir olur" ifadelerini kullandı.